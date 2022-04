Quante volte sarà capitato di ritrovarsi senza idee per un pranzo o una cena veloce. Non si ha molta voglia di cucinare e si finisce sempre per preparare un’insalata oppure ordinare a domicilio. È molto diffusa l’idea che, per preparare un piatto gustoso, serva tanto, troppo tempo. Mettersi lì ai fornelli a pulire e tagliare tanti ingredienti, girare costantemente il mestolo. Insomma, tempo e voglia che non abbiamo spesso ci fanno ripiegare su cibi meno appetitosi. Ma in realtà non è affatto così, anzi. Con pochi ingredienti e senza troppi sforzi, si possono cucinare dei veri manicaretti.

Sono una delizia questi semplici e veloci involtini di pollo pronti in 20 minuti con gli asparagi di stagione

Gli asparagi sono un buonissimo ortaggio di stagione che si presta a tantissime preparazioni. Siamo abituati a mangiarli nella frittata, in un risotto o in un gustoso primo piatto. Oggi li cucineremo in modo un po’ diverso, ma altrettanto squisito.

Ingredienti per 2 persone

300 g di petto di pollo;

150 g di asparagi;

70 g di carote;

60 g di pancetta affettata;

50 ml di vino bianco;

½ limone;

basilico;

olio EVO;

pepe in grani;

sale q.b.

Procedimento

Laviamo gli asparagi ed eliminiamo la parte finale più dura del gambo. Poi peliamo le carote e riduciamole a bastoncini sottili. In una pentola con acqua calda bollente, lessiamo sia gli asparagi che le carotine. Basteranno un paio di minuti, perché devono rimanere abbastanza croccanti. Scoliamo quindi le verdure e mettiamole un attimo da parte.

Poi, in una ciotolina creiamo un’emulsione con il succo di mezzo limone e un po’ di scorza grattugiata. Aggiungiamo un po’ di olio, il basilico spezzettato con le mani e un pizzico di sale. Completiamo con qualche grano di pepe schiacciato e mescoliamo il tutto. Non ci resta che comporre i nostri involtini su un tagliere. Battiamo le fette di pollo in modo da renderle più sottili e omogenee, così cuoceranno meglio. Su ogni fetta posizioniamo dei bastoncini di carote e gli asparagi e tagliamoli a misura. Condiamo con un po’ di emulsione e arrotoliamo l’involtino.

Avvolgiamo poi i vari involtini nelle fette di pancetta e, se serve, fissiamoli con uno stuzzicadenti. Traferiamoli in una pirofila foderata di carta da forno, irroriamo con il vino e un po’ di olio. Inforniamo a 180° gradi in modalità statica per 20 minuti. Se vogliamo che la pancetta sia super croccante, facciamo cuocere per altri 5 minuti in modalità grill.

Insomma, sono una delizia questi semplici e veloci involtini che possiamo preparare anche per un pranzo al volo. Basta con la solita pasta al pomodoro o la fettina ai ferri, godiamoci qualcosa di più appetitoso. Con un po’ di creatività anche una monotona pasta al tonno può diventare spettacolare.

Approfondimento

Facile e saporitissima questa pasta per un pranzo veloce che si prepara con pochi euro e in 10 minuti