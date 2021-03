È appena iniziata la stagione degli asparagi, quindi perché non approfittarne subito? Gli asparagi sono un alimento ricco di proprietà depurative e diuretiche. Contengono sali minerali e potassio e sono poveri di calorie. Un alimento gustoso che fa anche bene alla salute. Ecco una ricetta appetitosa da portare in tavola per stupire tutti.

Un gustoso primo piatto con gli asparagi da leccarsi i baffi pronto in 20 minuti

Per quanto riguarda il formato di pasta, questa ricetta si sposa bene sia con pasta lunga che corta. Ma l’ideale è usare una pasta fresca. L’amido rilasciato durante la mantecatura crea una cremina deliziosa, che farà impazzire tutti. Prepariamo insieme gli strascinati con asparagi, burrata, prosciutto crudo e pinoli!

Ingredienti per 2 persone

a) 200gr di pasta fresca (strascinati);

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

b) 6 asparagi;

c) 40gr di prosciutto crudo;

d) 30gr di pinoli;

e) 80gr di burrata;

f) timo;

g) olio extravergine d’oliva;

h) sale e pepe q.b.

Procedimento

Prima di tutto riempiamo una pentola con acqua e mettiamola sui fornelli. Intanto che prepareremo il condimento l’acqua verrà a bollire e risparmieremo tempo. Prendiamo gli asparagi, li puliamo eliminando la base più dura e poi li tagliamo a tocchetti. Prendiamo il prosciutto crudo e lo tagliamo a listarelle. L’ideale sarebbe farsi tagliare una fetta un po’ più spessa direttamente in salumeria. In una padella mettiamo un filo d’olio e un po’ di timo. Quando soffriggerà leggermente aggiungiamo prima gli asparagi, e facciamoli saltare per un paio di minuti. Dopodiché aggiungiamo il prosciutto. Mescoliamo in modo che si cuociano bene. Aggiustiamo di sale e pepe a piacimento. E dopo 15 minuti saranno pronti.

Caliamo la pasta nell’acqua bollente e mentre aspettiamo la cottura, passiamo ai pinoli. Andranno tostati leggermente in una padella calda senza condimento. Quando saranno dorati, sono pronti. Ora scoliamo la pasta al dente, e versiamola nella padella con asparagi e prosciutto. Mantechiamo a fiamma bassa, aggiungiamo la burrata in pezzi. Basterà dividerla con le mani. Se necessario aggiungiamo un po’ di acqua di cottura per rendere tutto più cremoso. Spegniamo il fornello, aggiungiamo un po’ di pepe e i pinoli. E non ci resta che impiattare.

Ecco quindi, un gustoso primo piatto con gli asparagi da leccarsi i baffi pronto in 20 minuti. Una pasta cremosa e deliziosa, che conquisterà tutti i palati.

Approfondimento:

Ecco l’alimento top per affrontare al meglio la primavera