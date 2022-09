Il pollo è un alimento che manca raramente sulla nostra tavola. In cucina siamo, infatti, abituati a prepararlo in modi diversi ma quasi sempre consueti. Come al forno, insieme a un contorno di deliziose patate novelle e con un po’ di rosmarino. Oppure arrosto, questa volta contornato da stuzzicanti patate fritte. Oppure cuciniamo fette di pollo al limone e vino bianco o sovracosce alla birra.

Meno comune, forse, è invece pensare a un abbinamento con il burro di arachidi. Questo sembra davvero inconsueto ma, in realtà, arricchisce la carne di un gusto particolare. E, soprattutto, suggerisce al contempo un modo diverso per cucinare il petto di pollo. Questa, infatti, è una parte delle carni che tende a essere asciutta e, a volte, è difficile da gustare al meglio. A differenza di parti del pollo considerate molto saporite, come le cosce o le ali. Scopriamo quindi come usare il burro di arachidi salate per insaporirlo.

Gli ingredienti necessari

Per preparare il pollo come descritto avremo bisogno di questa lista di ingredienti:

400 g di petto di pollo;

200 g di brodo vegetale caldo;

200 g di latte intero;

½ cipolla;

1 sedano;

una carota;

farina bianca 00 q.b.;

2 cucchiai di salsa di soia;

2 cucchiai di burro di arachidi salate;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale q.b.

Il burro di arachidi servirà, nel complesso, come ingrediente alla base della realizzazione di una gustosa salsa di condimento. Vediamo le fasi del procedimento.

La ricetta per un secondo piatto con il pollo e il burro di arachidi salate

Per iniziare prepariamo le verdure, quindi laviamo e affettiamo a pezzetti la carota e sbucciamo e tritiamo la cipolla. Laviamo, priviamo dei filamenti e tagliamo a fettine il sedano e mettiamolo in una padella con i pezzi di carota e cipolla. Aggiungiamo un filo di olio extravergine di oliva e lasciamo appassire per 10 minuti. Nel mentre versiamo il latte in un pentolino sul fuoco, facciamo scaldare e aggiungiamo i 2 cucchiai di burro di arachidi.

Affettiamo ora il petto di pollo a cubetti, infariniamolo e uniamolo alla padella con le verdure. Quando dorato, aggiungiamo il brodo e proseguiamo la cottura sino all’evaporazione. Aggiungiamo ora la salsa di soia e il latte con sciolto il burro di noccioline. Lasciamo addensare e aggiungiamo un pizzico di sale. Ecco la ricetta per un secondo piatto diverso dal solito e davvero irresistibile.

