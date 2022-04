La Pasqua è ormai alle nostre spalle. Pranzi in famiglia e gite fuori porta ci hanno accompagnato nei giorni scorsi permettendoci di trascorrere giorni in compagnia di famiglia e amici. Tra le tante prelibatezze consumate durante le feste, ci sono senz’altro buonissimi dolci della tradizione, come la colomba e l’uovo di Pasqua. Spesso ne acquistiamo più del necessario, mentre a volte ne riceviamo in dono. Quando ci ritroviamo a finire le feste senza sapere cosa fare degli avanzi, le ricette di recupero sono sempre una buona idea.

Anche lontano dalle feste, può capitare che ci avanzi del cibo oppure dei singoli ingredienti. Buttarli via sarebbe un vero spreco, ma basta davvero poco per riutilizzarli per preparare piatti prelibati. Quello che vogliamo fare oggi è consigliare una ricetta semplice e veloce riciclando ciò che rimane delle uova di Pasqua. Chi non vuole sprecarne nemmeno un pezzetto potrà realizzare in pochi minuti questo dolce strepitoso.

Ingredienti

150 g di uovo di cioccolato;

170 g di farina 00;

2 uova;

250 g di ricotta;

una bustina di lievito per dolci;

15 g di cacao amaro in polvere;

80 g di zucchero.

Riutilizzare le uova di Pasqua è un gioco da ragazzi con questa golosa torta al cioccolato morbidissima da preparare senza burro

Facciamo preriscaldare il forno a 180 gradi e rompiamo il cioccolato a pezzetti. Trasferiamolo in un recipiente e facciamolo sciogliere a bagnomaria mescolando lentamente. Teniamo il cioccolato fuso da parte e lasciamolo intiepidire. Intanto, rompiamo le uova in una ciotola e lavoriamole insieme allo zucchero usando uno sbattitore elettrico. Quando avremo ottenuto un composto chiaro, gonfio e spumoso, uniamo un cucchiaio alla volta la ricotta.

Dopo averla incorporata tutta, aggiungiamo il cioccolato fuso. Setacciamo la farina e il lievito vanigliato. Incorporiamoli quindi poco per volta al composto cremoso ed infine uniamo anche il cacao amaro. Il composto dovrà risultare liscio, privo di grumi e cremoso. Imburriamo una teglia con cerniera e trasferiamo il composto al suo interno. Inforniamo la torta e lasciamola cuocere per circa 40 minuti. Controlliamo con uno stuzzicadenti l’andamento della cottura prima di sfornare il dolce.

Consigli

Riutilizzare le uova di Pasqua per realizzare un dolce casalingo è una semplice ed economica idea per evitare inutili sprechi. Se utilizziamo un uovo al cioccolato bianco, non utilizziamo il cacao in polvere ma aggiungiamo ancora 30 grammi di farina 00 al composto. Il risultato sarà una torta super soffice anche senza burro, umida e perfetta da gustare a colazione o per una merenda golosa.

