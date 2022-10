Arrivano le brutte giornate, si sta in casa e spesso ci si annoia. C’è chi legge un libro, chi guarda una serie tv e chi invece ama mettersi ai fornelli. Oggi andremo a preparare un delizioso piatto che va bene sia per un pranzo che per una cena. Utilizzeremo il pollo e altri aromi. Quello che andremo a fare è il pollo ripieno. Questo tipo di carne è molto amata, sia perché ha pochi grassi ma soprattutto sta bene con molte cose. Al forno con le patate, arrosto con il limone, ci sono davvero tante ricette sfiziose da poter fare.

Ingredienti

Per preparare il pollo ci serviranno:

2 petti di pollo di circa 800 g;

100 g di fontina (o formaggio a scelta);

80 g di prosciutto cotto (o salume a scelta);

40 g di burro;

vino bianco per sfumare;

olio EVO e sale.

Ma non finisce qui, infatti guarniremo il petto di pollo con una deliziosa salsina.

Come fare la salsa al prezzemolo

La salsa al prezzemolo è molto utilizzata sia per la carne che per il pesce. Servirà:

30 g di prezzemolo;

1 uovo sodo;

½ cucchiaino di aceto;

sale, pepe e olio EVO.

Come preparare il petto di pollo in modo diverso con una deliziosa salsa

Una volta che abbiamo tutti i nostri ingredienti, possiamo iniziare con la preparazione del piatto.

Prima di tutto andiamo a preparare l’uovo sodo. Lo mettiamo in acqua fredda e contiamo circa 7 minuti dopo che inizia a bollire l’acqua. Lo lasciamo raffreddare e lo puliamo. Tagliamo a dadini e in un mixer lo uniamo con il prezzemolo e aggiungiamo tutti gli ingredienti che servono per fare la salsa al prezzemolo. Tritiamo e avremo ottenuto la crema.

Come si riempie il petto di pollo

La mettiamo da parte e ci dedichiamo al petto di pollo. Ci servirà un coltello liscio ben affilato, in modo da poter creare tante fettine. Si mette il formaggio e il prosciutto e si richiude con lo spago. Se non si ha lo spago vanno bene anche gli stuzzicadenti.

A questo punto facciamo sciogliere in una padella antiaderente il burro e aggiungiamo il pollo. Sfumiamo con un po’ di vino bianco e aspettiamo che siano cotti entrambi i lati. Aggiungiamo il sale e facciamo cuocere per almeno 15 minuti. Non appena il pollo sembrerà cotto, possiamo andare ad aggiungere la salsa al prezzemolo. Infatti andremo ad impiattare il pollo e a cascata faremo scendere la crema. Ed ecco come preparare il petto di pollo in modo diverso, per fare anche bella figura con gli invitati. Ancora più buono se l’accompagniamo con delle ottime patate al forno.

Lettura consigliata

Quali verdure farebbero gonfiare la pancia e il perché succede