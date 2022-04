La primavera è il simbolo di una nuova vita ma anche di vecchie conoscenze che tornano indisturbate. Mentre la vegetazione acquista forza e si fa spazio con nuove piante e fiori, ecco rispuntare anche zanzare, mosche e formiche. Animaletti fastidiosi che ci faranno compagnia da adesso e fino al prossimo autunno. Dunque, per scongiurare l’invasione di mosche e zanzare è meglio correre ai ripari. Non tutti sanno che esiste un metodo facilissimo e a dir poco geniale. Infatti, basta un foglio di carta appeso in questo modo per dire addio a mosche e zanzare.

In un articolo precedente avevamo anche parlato di questi semplicissimi rimedi per tenere alla larga non solo le zanzare e le mosche ma anche le vespe.

Esistono diversi escamotage anche per eliminare velocemente le formiche che infestano la casa, il giardino o l’orto. Quest’oggi ci dedicheremo ad alcuni rimedi efficaci ma naturali per combattere le formiche senza possibili pericoli legati ai prodotti chimici.

Innanzitutto, ecco quali sono le specie più diffuse

In natura esistono più di 15.000 specie di formiche. Quelle più comuni in Italia sono:

le formiche nere (Ochetellus e Lasius niger) che, in genere, invadono casa e giardino.

Quelle chiamate “del legno o formiche carpentiere” (Camponotus), che si presentano sia nere che rosse.

Quelle rosse (Formica rufa Linnaeus). Più piccole di quelle nere, amano vivere nel terreno e pizzicano facilmente.

Sono innocue per l’uomo ma si rendono particolarmente fastidiose in alcune situazioni per cui meglio allontanarle alla svelta.

Non tutti sanno che per eliminare velocemente le formiche in casa o nell’orto senza insetticida il segreto è giocare d’astuzia usando questi trucchetti naturali potentissimi

Le formiche possono essere micidiali in casa e nell’orto. Possono danneggiare tutta la semina in poco tempo. La presenza di qualche formica è del tutto normale. La situazione si complica, invece, quando avviene una vera e propria invasione. In questi casi, bisognerà subito scacciarle dall’orto. Per quest’operazione, le erbe aromatiche sono un vero portento. Mente, maggiorana, ma anche lavanda e tanaceto sembrano scoraggiare l’avanzamento di questi animaletti. Anche l’aglio gioca un ruolo importante nella battaglia contro le formiche. Ideale, infatti, è il macerato d’aglio spruzzato sulle piante. In alternativa si può usare anche il peperoncino. Molti ignorano che un macerato di menta è un ottimo metodo per allontanare le formiche.

Infine, la polvere di piretro sembra eliminare definitamente il problema. La sostanza non è altro che un insetticida consentito nell’agricoltura biologica. Contiene particolari principi attivi (le piretrine) che agiscono sul sistema nervoso degli insetti. Attenzione, però, alle quantità e agli usi, perché questa polvere potrebbe eliminare anche altri insetti.

Lettura consigliata