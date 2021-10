Cosa c’è di meglio di un bel bagno caldo e profumato quando torniamo a casa da una giornata di lavoro stancante? Oppure a seguito di una lunga corsa o di un allenamento in palestra? C’è, infatti, chi al posto della doccia, che risulta più rapida e veloce, ama prendersi del tempo e riposarsi nella vasca da bagno. Riempirla con calma fino all’orlo con la giusta temperatura, aggiungere i sali e gli oli giusti, ma anche fiori e profumazioni particolari.

E poi godersi quel momento mentre i fumi riempiono il bagno e ci regalano un momento di distensione e pace dei sensi. Ma non tutti gli elementi che usiamo sono uguali. Alcuni aiutano più di altri per il benessere della nostra pelle e per ricreare l’atmosfera giusta.

Sono questi i 6 ingredienti magici per rendere il bagno in vasca meraviglioso e rilassante.

Qualche goccia di olio essenziale alla camomilla e avremo pelle e mente rigenerate

La lavanda. È conosciuta fin dalla notte dei tempi per le sue capacità antidepressive e tranquillizzanti. Aiuta a distendere i nervi e sembra essere efficace anche per abbassare la pressione. Possiamo utilizzare i rametti veri e propri, e distribuirli nell’acqua. Ancora meglio far scendere qualche goccia di olio essenziale nella vasca, che sprigionerà un profumo eccezionale.

Il bicarbonato. Tra le tante cose che si possono fare con questa polvere speciale tra le pulizie e il benessere del nostro corpo, il bicarbonato aiuta a disinfettare e ad esfoliare la pelle eliminando le cellule morte. E’ infatti perfetto da usare come scrub con l’acqua calda. La nostra pelle si sentirà rinata.

Il sale. Il sale ha un effetto benefico contro il gonfiore di gambe e piedi. Gli effetti si vedono anche solo con il pediluvio. Ancora meglio se usiamo il sale grosso durante il nostro bagno, ma lo troviamo anche in confezioni apposite al supermercato. Il sale ci aiuta anche contro le infezioni dovute a piccoli tagli o abrasioni dovute a lavori domestici.

La farina d’avena. Oltre per usi culinari, la farina di avena svolge un’azione lenitiva contro eczemi, acne, irritazioni della pelle. Aiuta a rendere la pelle più idratata e luminosa. È ottima, infatti, per maschere per viso contro acne e psoriasi, e per passaggi morbidi su gambe e braccia durante il bagno.

Il latte. Grazie all’alto quantitativo di proteine, il latte è ottimo per donare elasticità e morbidezza alla pelle e svolge un’azione emolliente. Bisognerebbe fare un vero e proprio tuffo in acqua e latte! Va bene il classico, oppure quelli estratti dalle piante come riso, soia, avena, cocco.

La camomilla. La camomilla possiede delle qualità equilibranti e astringenti. Può essere quindi eccellente per rigenerare e migliorare le pelli sensibili. Si può creare un infuso facendo bollire un cucchiaio di capolini di camomilla in 300 ml di acqua e poi versarli nella vasca. Oppure possiamo usare un olio essenziale alla camomilla fai da te e stillarne qualche goccia. Grazie poi al suo effetto rilassante sentiremo la testa più leggera e i muscoli distesi.