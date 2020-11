Il tofu è diventato negli ultimi tempi una nuova aggiunta alla dieta di molti di noi. Si tratta di un alimento antichissimo, originario dell’oriente. Il tofu veniva prodotto in Cina già 2.000 anni fa, ed è un alimento fondamentale della dieta orientale.

Ma forse non tutti sanno che il tofu può essere prodotto in casa in maniera facilissima. Dopotutto, il tofu è un semplice derivato dalla soia, e bastano esattamente due ingredienti per produrre in casa un tofu saporito, e più economico di quello che possiamo acquistare in negozio.

Vediamo dunque come produrre il tofu in casa utilizzando solo latte di soia e limone.

Ingredienti

a) 2 litri di latte di soia

b) 3 limoni

Occorrente

a) Una pentola capiente dal fondo spesso

b) Un colino capiente o un colapasta

d) Una garza per fare i formaggi (oppure strofinaccio dalla trama fine)

Latte del supermercato o fatto in casa

La preparazione del tofu è semplicissima. Per prepararlo possiamo tranquillamente utilizzare il latte di soia del supermercato, quello non aromatizzato. Ma possiamo anche preparare il latte di soia a casa in maniera semplicissima. Mettiamo a bagno dei fagioli di soia per almeno una notte. Poi frulliamoli alla massima potenza per renderli più fini possibili. Filtriamo con una garza il residuo solido, in modo che rimanga solo il latte.

Semplicissimo. Attenzione: il latte di soia, come quello vaccino, non andrebbe conservato nella porta del frigorifero.

Una volta che abbiamo il nostro latte di soia, siamo pronti per produrre il tofu. Ecco come produrre il tofu in casa utilizzando solo latte di soia e limone.

Procedimento

Mettiamo il latte sul fuoco a fiamma bassa in una pentola col fondo spesso. Il latte dovrà raggiungere la temperatura di circa 70º. Se non abbiamo un termometro da cucina, possiamo portarlo fin quasi a ebollizione e poi lasciarlo riposare per due o tre minuti.

Nel frattempo spremiamo tre limoni e mettiamo il succo in un bicchiere con qualche cucchiaio di acqua.

Quando il latte sarà alla temperatura giusta, aggiungiamo il succo di limone filtrandolo con un colino. Mescoliamo accuratamente ma lentamente per far distribuire bene il succo di limone. Ora lasciamo riposare il latte per almeno un quarto d’ora col coperchio.

Cominceranno a formarsi dei grumi di latte. Trascorso un quarto d’ora, controlliamo il latte. Se non è sufficientemente raggrumato, aggiungiamo altri due cucchiai di succo di limone e lasciamolo riposare nuovamente.

Filtraggio

Quando siamo soddisfatti della consistenza, non ci rimane che filtrare il composto. Utilizziamo una garza o un asciugamano pulito dalla trama fine collocato sopra un colino o un colapasta. Strizziamo con le mani il composto per far uscire il ‘siero’. Poi lasciamolo riposare all’interno della garza per qualche ora, preferibilmente con un peso sopra.

Trascorso questo tempo, avremo il nostro panetto di tofu fatto in casa!

Ecco come produrre il tofu in casa utilizzando solo latte di soia e limone.