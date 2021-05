Non è facile avere una pelle perfetta e luminosa, per forza di cose spesso risente dello stress quotidiano, dello stile di vita e della stanchezza.

Spesso utilizziamo prodotti e maschere per la pelle acquistati nei negozi specializzati senza sapere che possiamo sfruttare ingredienti che abbiamo a casa.

In pochi sanno che basta solo un po’ di miele e di camomilla per avere la pelle del viso morbida e idratata in poche mosse.

Preparazione

Per chi non lo sapesse, le maschere per il viso sono una risorsa completamente naturale ed efficace, per avere in poco tempo una pelle radiosa.

Basteranno solo tre bustine di camomilla e un cucchiaio di miele, se ne abbiamo a disposizione sarebbe preferibile quello grezzo.

La camomilla è conosciuta per le sue proprietà terapeutiche ma non solo, infatti è ottima anche per rigenerare la nostra pelle in poco tempo.

Procediamo portando dell’acqua ad ebollizione e inseriamo al suo interno una bustina di camomilla.

Intanto metteremo un cucchiaio di miele, possibilmente di Manuka, e il contenuto delle bustine di camomilla rimasta in una ciotola di vetro, mescolando il tutto.

Nel momento in cui andremo ad ottenere una consistenza cremosa, andremo ad applicarlo sul viso, mantenendolo in posa per venti minuti circa, per poi risciacquarci.

È incredibile ma basta solo un po’ di miele e di camomilla per avere la pelle del viso morbida e idratata in poche mosse.

Consigli e suggerimenti

È fondamentale applicare la nostra maschera immediatamente dopo averla preparata, così non perderà la sua efficacia.

Ricordiamo che la maschera va applicata solo dopo perfettamente pulito il nostro viso.

L’effetto maggiore della maschera viso lo avremo sempre nei primi cinque minuti di applicazione ma è consigliato comunque lasciarla agire di più.

Quando la applichiamo evitiamo la zona del contorno degli occhi e dopo avere utilizzato la maschera mettiamo una crema adatto al nostro tipo di pelle.

È importante rimuovere la maschera aiutandoci con una spugnetta oppure dei dischetti di cotone imbevuti con dell’acqua.