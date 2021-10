Con l’arrivo dell’autunno, le temperature sono diventate più fresche. Aumentano le giornate di pioggia e di conseguenza l’umidità. Asciugare i panni in casa può dare loro un odore sgradevole. Forse non tutti lo sanno ma per asciugare velocemente i panni stesi in casa bastano 7 semplici ma geniali trucchetti della nonna.

Oggi vogliamo dedicarci in particolare agli asciugamani. Spiegheremo che per eliminare la puzza di umido dagli asciugamani bastano 3 insospettabili rimedi naturali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Gli asciugamani sono i panni che assorbono più umidità di tutti. Infatti, questi sono spesso a contatto con l’acqua. Inoltre, se li teniamo in ambienti poco arieggiati, l’odore può diventare davvero fastidioso.

Ciò che vogliamo fare è suggerire dei metodi naturali, economici ed efficaci per rimuovere il cattivo odore dagli asciugamani. Se vogliamo saperne di più, continuiamo nella lettura dell’articolo.

Per eliminare la puzza di umido dagli asciugamani bastano 3 insospettabili rimedi naturali

Le nostre dispense a volte nascondono dei veri e propri tesori. Ciò che generalmente usiamo per cucinare può aiutarci anche per la cura della casa.

Il primo ingrediente che possiamo utilizzare per togliere la puzza di umido è l’aceto. Consigliamo di utilizzare l’aceto di mele perché possiede un odore più delicato rispetto all’aceto bianco. In ogni caso, entrambi i tipi di aceto possiedono proprietà anti-odore.

Tutto ciò che dobbiamo fare è immergere i capi in una bacinella di acqua calda. Aggiungiamo all’acqua un bicchiere di aceto di mele e lasciamo l’asciugamano in ammollo per circa un’ora. Risciacquiamolo con acqua corrente per avere asciugamani liberi dall’odore di umido.

Se vogliamo una soluzione più rapida, misceliamo acqua e aceto di mele in parti uguali e vaporizziamolo sugli asciugamani che puzzano. Otterremo lo stesso risultato in modo più veloce.

Limone e sale

Non tutti amano l’odore dell’aceto. Per questo motivo possiamo usare il succo di limone. Questo possiede un profumo fresco e gradevole.

Il sale, invece, serve ad assorbire l’umidità. Usarlo permetterà di eliminare l’umidità dagli asciugamani prima ancora di profumarli.

Anche in questo caso possiamo procedere in 2 modi diversi. Il primo modo è quello di immergere il capo in una soluzione di acqua, limone e sale. In un litro d’acqua aggiungiamo il succo di 2 limoni oppure 15 gocce del suo olio essenziale e un cucchiaio di sale.

In alternativa, usiamo questa soluzione vaporizzandola sugli asciugamani puzzolenti.

Consigli

Se decidiamo di usare uno di questi 2 metodi, non usiamo l’ammorbidente durante il lavaggio in lavatrice. Infatti, sia l’aceto sia il sale sono ottimi prodotti per ammorbidire in modo naturale le fibre dei capi.