In questo periodo dell’anno, molte delle piante che hanno caratterizzato la stagione passata possono patire l’inevitabile abbassamento delle temperature.

Sarà nostro compito prendercene cura infatti, per esempio, per proteggere le ortensie dal freddo bastano solamente questi semplici trucchetti strepitosi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

In molti optano per le piante grasse che generalmente necessitano di meno attenzioni, adatte soprattutto a chi ha poco tempo da dedicare alle loro cure.

Non tutti però considerano che, come tutte le altre piante, anche queste necessitano di alcune accortezze per mantenersi in salute e crescere rigogliose.

Attenzione a questi 4 errori comuni che potrebbero far morire le nostre piante grasse

Le piante grasse sono molto apprezzate anche perché svolgono una funzione decorativa e si abbinano perfettamente ad ogni tipo di arredamento.

Se siamo alla ricerca di quella che fa per noi, è questa pianta la grassa da appartamento che ci sorprenderà per la sua bellezza.

Ne esistono di diverse forme e dimensioni e, per salvaguardare sia il loro vigore che il loro benessere, starà a noi adottare dei piccoli ma importanti accorgimenti.

Un errore che si fa comunemente è quello di rinvasare molte volte la pianta; questo dovrebbe avvenire una o due volte, a seconda della sua dimensione.

Ricordiamoci di utilizzare un vaso capiente in terracotta, con dell’argilla espansa a coprirne il fondo per garantirle il drenaggio necessario al suo benessere.

Il rinvaso è importante perché ci permette di individuare eventuali parassiti ed eliminare le foglie secche che ostacolano lo sviluppo della stessa.

È fondamentale la quantità d’acqua che utilizziamo, infatti se l’annaffiamo eccessivamente, potremmo rischiare di farla marcire rapidamente.

Per capire quando dovremo annaffiarla basterà semplicemente toccare il terreno e, quando sarà troppo secco, provvedere a bagnarla.

Dobbiamo fare attenzione soprattutto a quelle messe in piena terra poiché non dovrebbero necessitare di annaffiature frequenti, assorbendo l’acqua direttamente dal terreno.

Generalmente si pensa che queste piante possano resistere tranquillamente alle basse temperature; invece, è bene sapere che potrebbero soffrire le gelate.

Se si trovano all’esterno, quindi, copriamole con dei teli oppure posizioniamole vicino a finestre o davanzali, per garantire loro la luce ed il calore necessario.

Infine, è importante sapere che, fino alla ripresa del periodo caldo, non dovremo concimarle nel periodo in cui queste piante saranno in riposo vegetativo.

Attenzione a questi 4 errori comuni che potrebbero far morire le nostre piante grasse, e sarebbe un vero peccato.

La pulizia

Molti non conoscono l’importanza di eliminare costantemente la polvere che si accumula sulla pianta, questa potrebbe ostacolare la fotosintesi clorofilliana.

In questo modo la pianta potrebbe avere difficoltà a respirare e crescere in maniera non ottimale, rallentata.

Approfondimento

È questa la meravigliosa pianta grassa a forma di cuore dalla fioritura profumatissima che molti stanno comprando