Dicembre è tradizionalmente un mese ricchissimo per gli amanti delle serie televisive. Le piattaforme satellitari e quelle streaming scelgono spesso questo periodo per rinfrescare i cataloghi e proporre novità imperdibili. Di alcune abbiamo già parlato su queste pagine. Oggi, invece, proveremo a dare alcuni suggerimenti per chi passerà il Natale in casa. Sono queste le 3 imperdibili serie Netflix da guardare il giorno di Natale con tutta la famiglia. Sono adatte a grandi e piccini e ci faranno sicuramente emozionare. Alterniamole ai tradizionali giochi natalizi e il nostro 25 dicembre sarà davvero magico.

Se amiamo le commedie romantiche, la serie perfetta da iniziare il giorno di Natale è “Dash & Lily”. Ambientata nella magica atmosfera natalizia di New York, la serie racconta le vicende di Dash e Lily. Dash è un uomo disincantato che odia il Natale. Lily è l’esatto opposto. Ovvero una donna romantica, fiduciosa e brillante. I due si incontreranno e grazie a un taccuino scopriranno di avere molte più cose in comune di quanto credono.

Un altro titolo perfetto per il Natale è “Dion”. Qui entriamo nel mondo dei supereroi, ma Dion è decisamente molto di più. La storia si basa sulla vita di Dion, bambino cresciuto dalla madre dopo aver perso il padre. Un giorno, il ragazzo riuscirà a sopravvivere a un incidente e in cambio riceverà misteriosi poteri. Poteri che dovrà imparare a controllare proprio con l’aiuto della madre e che allo stesso tempo dovrà difendere da un’organizzazione criminale. Una storia che ci insegnerà quanto può essere potente il legame madre-figlio.

Suspense e colpi di scena con “Elves”

Se invece vogliamo uscire dai canoni delle solite serie natalizie, non possiamo assolutamente perderci “Elves”. La serie inizia con una famiglia che si ritrova in una strana isola al largo della Danimarca. Qui dovrà fare i conti con una strana comunità, che vive in un sottile equilibrio con delle insolite creature. Creature che si riveleranno essere nient’altro che i famosi elfi della mitologia.

La storia si fa interessante quando la famiglia dei nuovi arrivati decide di adottare un piccolo elfo. Da qui inizierà una serie incredibile di colpi di scena, che ci terrà per ore incollati al divano. Sarà un Natale all’insegna del brivido ma forse impareremo a riflettere a fondo sul rapporto tra uomo e natura.

