Prendiamo un menu natalizio classico, sia a casa che al ristorante. Un tris di primi con lasagne o pasticcio, tortelli o ravioli e un risotto. Poi ci piazziamo il cotechino e il lesso, o il carrello dei bolliti e lo zampone. Il tutto annegato nella mostarda e nelle salse piccanti e gustose da compagnia. Poi caliamo magari il pandoro con le creme o farcito in mille altri modi. Chiudiamo col caffè e soprattutto col cicchetto. Conto delle calorie? Meglio di no, altrimenti rischiamo la quadrupla cifra. Attenzione a questi 3 cibi natalizi che alzano il colesterolo alle stelle ma questa tisana vincente potrebbe combatterlo efficacemente. Se non possiamo proprio limitarci, almeno tuteliamoci con una passeggiata e una bella tisana. Andiamo a vedere come.

Che bontà ma che bomba di grassi

Come rinunciare a un piatto di cannelloni fumanti o a un pasticcio di lasagne. Pura verità, ma questi primi saporiti ed elaborati sono alleati del colesterolo alto e nemici della salute. Attenzione soprattutto a panne, formaggi e besciamelle. Farciture che danno quel tocco in più, ma che sono dei veri e propri killer della linea. Senza dimenticarci le carni che compongono i macinati e che potrebbero nascondere davvero tanti grassi animali.

Attenzione a questi 3 cibi natalizi che alzano il colesterolo alle stelle ma questa tisana vincente potrebbe combatterlo efficacemente

Considerando che una porzione media di lasagne al forno o di cannelloni si aggira sui 220/250 grammi, le calorie potrebbero attestarsi a poco meno di 700 calorie. Una vera e propria bomba. Per un tradizionale piatto di tortellini in brodo ci attesteremo a poco meno di 500 calorie. Va qualcosa meglio se mangiamo un piatto di arista arrosto di maiale con la quale non superiamo le 350 calorie. Un altro classico delle feste è il capitone che porta in eredità circa 250 calorie. Che sembrerebbero poche ma sono tarate su 100 grammi di prodotto.

Una tisana veloce e pronta all’uso

La tisana con la radice di zenzero è la nostra alleata delle feste. Sia che la prepariamo con la radice della pianta che possiamo acquistare al supermercato o dal fruttivendolo, sia che usiamo la più veloce e comoda polverina dei barattolini delle spezie. Questa spezia, come riconosciuto dalla scienza, avrebbe infatti particolari doti nella velocizzazione del metabolismo. Con ottimi benefici per il fegato e l’intestino. Un rimedio naturale, pratico e veloce per sentirsi meno in colpa con la bilancia.

