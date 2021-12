Le grandi abbuffate natalizie, si sa, piacciono a tutti, ma dopo si rischiano effetti collaterali come appesantimento e cattiva digestione. Le feste natalizie sono belle proprio perché ci permettono di godere di un momento di serenità in famiglia gustando i piatti più buoni e ricchi della nostra tradizione. Purtroppo dopo aver pranzato rischiamo di non volerne sapere di cibi e bevande. Per evitare questa spiacevole sensazione, proviamo a porre rimedio preparando tisane fai da te che ci facciano stare bene dopo un pranzo luculliano.

Un aiuto semplice dalla natura

Scopriamo, allora, le migliori tisane digestive e fai da te e sentirsi più leggeri dopo il pranzo di Natale rivolgendoci alla natura. È necessario avere in casa pochi ma semplici ingredienti che potremmo acquistare in un qualsiasi supermercato o erboristeria di fiducia. Prima di procedere procuriamo:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

semi di finocchio

foglie di alloro

limone

zenzero fresco

zucchero o miele

Alla base di tutte le tisane c’è la preparazione di una giusta quantità d’acqua da portare ad ebollizione. In seguito potremo aggiungere gli ingredienti della lista e creare tre diversi tipi di tisane.

Per preparare la tisana di alloro e limone dopo aver fatto bollire l’acqua, è necessario aggiungere le foglie essiccate di alloro, ma anche fresche vanno benissimo. Dopo pochi minuti aggiungere anche la buccia di limone precedentemente tagliata e pulita. Far bollire ancora qualche minuto fino a che l’acqua non assuma un colore paglierino. Spegnere e far riposare un pochino con gli ingredienti utilizzati. Dolcificare a proprio gusto.

Scopriamo le migliori tisane digestive e fai da te per sentirsi più leggeri dopo il pranzo di Natale

Per la tisana al finocchio è necessario utilizzare i semi di finocchio essiccati. I semi di finocchio possono essere acquistati in un qualsiasi supermercato o in erboristeria, meglio però che siano biologici e non trattati. Fare bollire l’acqua e aggiungere i semi proseguendo la bollitura per qualche minuto. Spegnere e lasciare macerare fino a che l’acqua non assuma un colore più intenso. Scolare e filtrare i semi e aggiungere zucchero o miele a piacimento. Lo stesso tipo di procedimento deve essere fatto per la tisana allo zenzero e il limone. Tagliare due bei tocchi di zenzero fresco e sbucciarli. Mentre l’acqua bolle aggiungere lo zenzero e la buccia del limone tagliata e pulita. Anche in questo caso i due ingredienti devono essere lasciati a macerare per qualche minuto per permettere di insaporirsi. Aggiungere lo zucchero o il miele.