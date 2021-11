Nel vasto e sconfinato mondo delle serie tv ce ne sono alcune che hanno fatto davvero la storia. E non soltanto per la trama o per il cast. Alcuni sceneggiati si sono affermati come fenomeni di costume e hanno avuto un impatto importante nella nostra cultura. È il caso della serie di cui stiamo per parlare e di cui è in arrivo il nuovo capitolo il prossimo 9 dicembre. Lo attendevamo da anni e finalmente è in arrivo il sequel della serie tv che ha fatto innamorare milioni di donne. Iniziamo a segnare la data sul calendario e prendiamoci il giorno libero. Stanno per tornare Carrie, Charlotte e Miranda.

Lo attendevamo da anni e finalmente è in arrivo il sequel della serie tv che ha fatto innamorare milioni di donne

11 milioni di spettatori per l’ultima puntata uscita il 22 febbraio 2004. Record di incassi al botteghino per i due film del 2008 e del 2010. 50 nomination e 7 vittorie agli Emmy Awards. 24 nomination e 8 successi ai Golden Globe. Sono i numeri di “Sex and the City”, serie che ha fatto innamorare milioni di donne (e non solo) tra il 1998 e il 2004.

Oltre ad aver avuto un enorme successo commerciale e di pubblico, “Sex and the City” ha cambiato il modo di fare televisione. Ha sdoganato alcuni temi che sembravano tabù assoluti, ha contribuito a cambiare la visione della donna nella società e ha “svecchiato” la comunicazione televisiva.

E a distanza di 11 anni è tutto pronto per l’arrivo di un nuovo capitolo.

La data di uscita di “And just like that” e cosa sappiamo della serie

Arriverà ufficialmente il 9 dicembre 2021 su Sky Serie “And just like that”, il sequel in 10 episodi di “Sex and the City”. La trama racconterà le nuove avventure di Carrie, Charlotte e Miranda, giunte alla soglia dei 50 anni e ancora alle prese con problemi di cuore.

Mancherà, invece, Samantha che in questo nuovo capitolo vivrà a Londra e non comparirà nella serie. Un brutto colpo per le fan di Kim Cattrall, forse la più trasgressiva delle 4 amiche.

Al momento non sappiamo molto di quello che succederà nella nuova stagione, ma non mancano indiscrezioni sui primi episodi. Si dovrebbe, infatti, partire con Carrie ancora protagonista e alle prese con l’ennesimo capitolo difficile della storia con Mr. Big, interpretato ancora da Chris Noth.

L’attesa è già alle stelle ma ormai mancano pochi giorni e potremo tornare a New York per innamorarci di nuovo.

Approfondimento

Brividi, colpi di scena e un cast stellare in questa imperdibile serie tv in uscita a novembre