Il Natale è uno dei periodi più magici dell’anno. E non soltanto per le grandi mangiate o per lo scambio dei regali. Forse ciò che lo rende davvero unico sono le giornate passate con famiglia e amici a giocare. Proprio per questo motivo, oggi noi di ProiezionidiBorsa proveremo a dare alcuni suggerimenti per non scegliere sempre i soliti giochi. E non solo tombola e mercante in fiera, sono questi i 5 giochi da fare a Natale che faranno felici grandi e piccini. Dai giochi in scatola a quelli da inventare sul momento, ce n’è davvero per tutti i gusti. È il momento di rendere indimenticabile il Natale 2021.

Partiamo subito dai giochi in scatola e con un grande classico: il Monopoly. Se vogliamo dare un tocco di imprevedibilità alle partite, dobbiamo assolutamente provare la versione “Niente è come sembra”. Il meccanismo di gioco è sempre lo stesso, ma la situazione è resa più interessante dall’inserimento di banconote e imprevisti falsi. In questa variante i giocatori hanno a disposizione gettoni accusa, da usare se pensano che un concorrente stia imbrogliando. Un tocco di mistero che rende il tutto molto più divertente.

Un altro gioco in scatola imperdibile è il pluripremiato Dixit. Per chi non lo conoscesse è un gioco che mette alla prova la nostra abilità di narratori. Si basa su delle carte con delle immagini e il narratore dovrà riuscire a far indovinare agli altri concorrenti cosa è raffigurato sulla sua carta. Perfetto per ogni età.

Terza proposta tra i giochi di società è l’intramontabile Scarabeo. Scarabeo è perfetto per stimolare la mente e non ha nulla da invidiare alle più famose app di brain training. Mettiamoci alla prova con le parole e cerchiamo di crearne di nuove con le lettere presenti sul tabellone. Il gioco ideale per insegnare ai bambini i segreti della nostra lingua.

I giochi da inventare: il “Chi sono?” e la caccia al tesoro

Non è obbligatorio avere un tabellone e un gioco in scatola per divertirsi a Natale. Possiamo anche lavorare di fantasia e creare giochi divertenti adatti a tutti. Il primo è il famoso “Chi sono?”. Il funzionamento è facilissimo. L’ospite più fantasioso dovrà scrivere su dei post-it il nome di vari personaggi famosi. Gli altri dovranno pescare un cartellino a caso senza guardare e incollarlo alla fronte. Da qui, chi ha il cartellino dovrà iniziare a fare domande agli altri per indovinare il nome del personaggio.

Se non temiamo per l’ordine in casa possiamo anche organizzare una divertente caccia al tesoro. Nascondiamo un regalo in casa e prepariamo una serie di indizi e indovinelli. Se siamo molto creativi, assicureremo un Natale di divertimento a grandi e piccini.

