Abbiamo recentemente visto tutte le incredibili proprietà di questa erba aromatica che depura i reni pulendo il sangue. Non ci sono solo salvia e basilico ad aiutarci in cucina e nel controllo della salute. Ad esempio, queste sono le 2 erbe aromatiche meno conosciute eppure contengono 100 e più nutrienti fondamentali. Avevano proprio ragione le nostre nonne a coltivarle tutte nell’orto di casa. E chissà come mai, utilizzando molto di più le erbe aromatiche e le spezie, i nostri nonni praticamente non soffrivano di colesterolo e trigliceridi alti. Andiamo alla scoperta di queste due erbe salutari che andando a depurare l’organismo e pulire il sangue attivano una serie di azioni salutari per il nostro organismo.

Una delle più complete in assoluto

Una delle piantine aromatiche meno conosciute in assoluto ma più benefiche è l’aneto. È maggiormente conosciuta nei luoghi di mare perché va a completare con successo i piatti di pesce. Questa pianta, di origine asiatica, in Giappone è praticamente inserita in gran parte dei parafarmaci. Una delle sue caratteristiche principali è quella di avere un’infinità di antiossidanti e vitamine. Tutta la medicina orientale la utilizza con frequenza e successo per migliorare la salute del cuore, della circolazione, ma anche delle ossa. Le sue foglie hanno un sapore molto dolce, mentre i semi assomigliano al gusto degli agrumi.

Possiamo tranquillamente coltivarla anche in vaso

Il fatto che questa pianta non sia molto conosciuta in Italia non vuol dire che non si adatti al nostro clima. Infatti, nella vicina Francia è molto conosciuta e coltivata. L’aneto come dicevamo è ricchissimo di flavonoidi, ma anche di minerali, fibre e vitamine. Per questo motivo lo possiamo trovare anche nei prodotti e negli integratori che servono ad abbassare colesterolo, glicemia e trigliceridi.

Sono le 2 erbe aromatiche meno conosciute eppure contengono 100 e più nutrienti fondamentali

Il rafano, e pochi lo sanno, possiede addirittura più minerali della famosa vitamina C. Ha una sostanza tutta sua: la sinigrina, un olio che combatte e sconfigge i batteri e le infezioni. Il gusto piccante di questa erba aromatica è dovuto proprio alla sua presenza. Conosciuta e apprezzata da secoli questa erba aromatica è addirittura citata nell’Antico Testamento come prezioso rimedio per il popolo ebraico. Non è un segreto che la stessa medicina confermi la validità del rafano per combattere raffreddori, influenze e stati febbrili. Essendo poi come dicevamo ricchissimo di antiossidanti, stimola la diuresi, depura fegato e reni e migliora la circolazione sanguigna. Assieme ad altri prodotti benefici come la cicoria e il carciofo, il rafano è presente in moltissimi integratori e depurativi.

