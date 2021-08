Antiossidanti sempre più protagonisti delle campagne di salute e prevenzione. D’altronde hanno una funzione fondamentale per il nostro organismo: rallentare l’invecchiamento. E non è certamente cosa da poco, soprattutto se ragioniamo nell’ottica di invecchiare stando almeno in salute. I famosi antiossidanti che troviamo nelle porzioni di frutta e verdura così basilari per la prevenzione delle malattie. E, a proposito di questo, nessuno lo conosce per nome ma è questo l’antiossidante più potente ed efficace al mondo. Il suo nome è tutto un programma, ma la sua funzione è davvero spettacolare e andremo a vederla in questo articolo della nostra Redazione.

Un killer del colesterolo

Sappiamo bene quanto sia importante tenere a bada colesterolo e trigliceridi per evitare di ammalarci. Ebbene l’astaxantina è considerato da molti proprio l’antiossidante più potente al mondo. La scienza medica che lo studia sempre di più gli riconosce il ruolo di vero e proprio killer del colesterolo cattivo. Definirlo un autentico spazzino delle arterie non è un’esagerazione dato che contrasta alla grande le placche dell’aterosclerosi.

Nessuno lo conosce per nome ma è questo l’antiossidante più potente ed efficace al mondo

La possiamo ovviamente acquistare, ma sempre dopo un consulto medico, in comodi integratori, ma la troviamo anche in molti alimenti quali:

crostacei;

tonno;

salmone;

pesce spada.

Ecco, quindi che chi ama il pesce parte avvantaggiato. Questo antiossidante è considerato anche un ottimo alleato nella lotta alla glicemia alta. Una curiosità che lo riguarda: essendo un carotenoide, dona il suo tipico colore arancio-rosso proprio ai pesci di cui sopra.

Non dimentichiamola se facciamo sport

L’astaxantina è anche una valida alleata per chi fa sport. È infatti presente in molti integratori ed energizzanti del settore perché favorisce sia lo sforzo che il recupero. Ad avvantaggiarsi della sua assunzione non solo il cuore, ma anche muscoli e tessuti. Nel suo bagaglio l’astaxantina porta con sé anche la prevenzione di rischiosi e fastidiosi infortuni muscolari.

Perché è così importante la funzione degli antiossidanti

Li consigliamo e li assumiamo accorgendoci che fanno bene. Sappiamo che contrastano l’invecchiamento e i radicali liberi, ma sappiamo anche quale è la funzione primaria degli antiossidanti? È più semplice di quanto possiamo immaginare: eliminare le sostanze di scarto quotidiane delle nostre cellule. Ma attenzione che i radicali liberi traggono beneficio anche dal fumo, dall’inquinamento, dall’alcol e da una dieta scorretta e dall’assunzione non controllata di farmaci.

