Molte volte quando cuciniamo concentriamo tutte le nostre attenzioni sulle spezie e sulle erbe aromatiche. Questo perché conosciamo i benefici per la salute della maggior parte delle essenze più comuni, come l’aglio, il rosmarino, lo zenzero, solo per fare qualche esempio. Ma il caso che andremo a vedere proprio oggi in questo articolo è la classica eccezione che conferma la regola. Vedremo infatti tutte le incredibili proprietà di questa erba aromatica che depura i reni pulendo il sangue, e magari la usiamo quotidianamente senza saperlo.

Tante vitamine e fibre utili all’intestino

Cominciamo svelando che l’erba cipollina è una pianta ricchissima di vitamine, fibre e sali minerali. Il primo effetto benefico di cui andremo a godere, utilizzandola nei nostri piatti, è la regolarizzazione dell’intestino. Cosa assolutamente non da poco perché, come abbiamo visto recentemente in molti articoli, un intestino sano e regolarmente previene anche i tumori. Ecco, quindi che la prima qualità che salta agli occhi è proprio quella di essere un validissimo lassativo naturale.

Tutte le incredibili proprietà di questa erba aromatica che depura i reni pulendo il sangue

Grazie ai suoi nutrienti l’erba cipollina è ufficialmente riconosciuta come benefica per la salute dei reni. È infatti un ottimo depurativo e diuretico naturale che stimola l’eliminazione delle tossine e, nello stesso tempo, la fluidità della circolazione sanguigna.

Essendo anche particolarmente ricco di flavonoidi contrasta in maniera efficace la formazione dei radicali liberi, protagonisti purtroppo dell’invecchiamento cellulare.

Lo stesso contenuto dell’aglio

Abbiamo citato l’aglio all’inizio del nostro articolo e l’erba cipollina vanta una sostanza, l’allicina, presente anche in esso. Allicina, che, come molti sanno è una sostanza benefica per la lotta al colesterolo e all’ipertensione. Ricordiamo infine che il contributo calorico dell’erba cipollina è veramente bassissimo, dato che si aggira attorno alle 30 kcal per ogni etto di prodotto. Ma se pensiamo effettivamente alla quantità che ne utilizziamo per i nostri piatti, avremo un beneficio enorme a fronte di un apporto calorico incredibilmente basso.

