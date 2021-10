Con l’arrivo del freddo sono molti i momenti da trascorrere in casa e magari potremo dilettarci nella preparazione di tote, biscotti, confetture nutrienti e leggeri. A tal proposito potremo preparare una confettura tipicamente autunnale che farà bene al cuore e alla pelle.

Ma potremo cimentarci anche nella preparazione di snack veloci che non attentino troppo alla nostra linea. Potremo, ad esempio, preparare dei biscotti leggeri da mangiare a colazione o anche nel pomeriggio come spuntino senza tanti sensi di colpa. Avremo bisogno di soltanto 4 ingredienti per realizzare in 20 minuti dolci biscotti nutrienti e leggeri perfetti per una merenda e non solo. Infatti, grazie ai suoi ingredienti, questi biscotti potrebbero soddisferanno la voglia di dolce senza sentirci in colpa.

Seguire, pertanto, un regime alimentare equilibrato è fondamentale non solo per sentirci belli, ma anche per stare bene. Infatti, valori alti di colesterolo cattivo e di glicemia aumentano il rischio di malattie cardiovascolari. Pertanto, le prime regole per garantirsi un’esistenza lunga e felice è seguire un’alimentazione sana e condurre uno stile di vita corretto e attivo. Quindi, per non cedere alla tentazione di addentare cibi grassi, potremo dilettarci a preparare di qualcosa di sano e nutriente, proprio come questi biscotti.

Soltanto 4 ingredienti per realizzare in 20 minuti dolci biscotti nutrienti e leggeri

Pertanto per la preparazione dei nostri biscotti avremo bisogno di:

2 banane mature;

150 grammi di farina di cocco;

30 grammi di cacao;

20 grammi di zucchero di canna;

100 grammi cioccolato fondente o bianco a piacere (facoltativo).

Per prima cosa sarà importante preriscaldare il forno, intorno ai 160/170 gradi circa. Nel frattempo, sbucciare le banane, tagliarle a rondelle e inserirle in un mixer. Aggiungere la farina di cocco, il cacao e lo zucchero e frullare per pochi secondi. Qualora la consistenza dovesse risultare troppo molle aggiungere 1 cucchiaio di farina di cocco.

Una volta che il composto è diventato omogeneo e facile da lavorare, prelevarlo con un cucchiaio e creare delle palline e appiattirle.

Potremo dare ai biscotti la forma che desideriamo mediante delle piccole formine o utilizzando il classico fondo di bicchiere. Posizionarli poi su una teglia precedentemente rivestita da carta forno e infornare per circa 20 minuti. Farli raffreddare. Nel frattempo sciogliere il cioccolato nel microonde e bagnarvi metà biscotto. Adagiare i biscotti su una griglia per farli raffreddare. Appena pronti servirli accompagnati da un delizioso tè caldo.

Se siamo amanti di biscotti, potremo provare anche questi super biscotti con questa farina poco utilizzata ma che potrebbe aiutare a ridurre glicemia e colesterolo.

