Chissà quanti di noi durante gli aperitivi sgranocchiano questo gustoso snack senza minimamente sapere dei suoi benefici. Si tratta in particolare dei lupini, legumi dal colore giallo brillante, gustosi, ricchi di proteine e senza glutine. Hanno un basso indice glicemico e sono in grado di contrastare l’accumulo di zuccheri nel sangue. Inoltre contengono steroli vegetali in grado di ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. Sono ideali come spuntino per chi segue un regime dimagrante in quanto sono poco calorici e rilasciano un senso di sazietà. Infatti come tutti i legumi, contengono di importanti nutrienti e, allo stesso tempo tenerci in forma, perché spezzano i morsi della fame. Peraltro, grazie all’assenza di glutine posso essere inseriti nelle diete dei celiaci. Inoltre favoriscono il transito intestinale.

Anche dall’essicazione di questi legumi si ricava una farina, poco conosciuta ma che grazie alle importanti caratteristiche nutrizionali, è ottima per dolci e rustici proteici. Ed ecco i super biscotti con questa farina poco utilizzata ma che potrebbe aiutare a ridurre glicemia e colesterolo.

Sembrerebbe, infatti, che i prodotti preparati con questa farina siano più ricchi di proteine vegetali, fibre, ferro e diminuiscano l’indice glicemico. Utilizzarla per la preparazione di piatti dolci o rustici, aiuta a seguire un’alimentazione corretta ricca di proteine vegetali, sali minerali e antiossidanti. Una dieta corretta è il primo passo per diminuire il rischio di numerose patologie.

Per preparare i nostri deliziosi biscotti occorreranno:

125 grammi di farina di lupini;

3 albumi;

Acqua q.b.;

Zucchero di canna q.b.;

Semi di papavero.

Prima di tutto, preriscaldare il forno a 180 gradi in modalità statica. Versare in una ciotola gli albumi, a temperatura ambiente, e montarli a neve. Aggiungere la farina di lupini e l’acqua q.b. e impastare formando un panetto. Avvolgerlo poi nella pellicola o in un foglio di alluminio e far riposare in frigorifero per circa 20-30 minuti. Porre un foglio di carta forno sul tavolo e adagiarvi sopra il panetto, mettere un altro foglio sopra il panetto e stendere con il matterello. Una volta creato un rettangolo di pasta, non molto sottile, con gli stampini per biscotti creiamo le forme che più ci piacciono.

A questo punto mettere i biscotti su una teglia rivestita di carta forno, cospargerli di semi di papavero e zucchero di canna e infornare per circa 15 minuti. Se preferiamo, ai semi di papavero e allo zucchero di canna potremmo sostituire delle gocce di cioccolato fondente. Appena raffreddati, saranno pronti per la nostra colazione o merenda.

Se invece desideriamo una merenda salata si può tenere a bada il colesterolo e ridurre i trigliceridi con questa ricetta toccasana per il cuore.

