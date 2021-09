I frutti e gli ortaggi di autunno si prestano a tantissime ricette buone e salutari, a partire dai contorni e a finire con conserve e confetture. Proprio grazie a queste ultime si possono tenere a portata di dispensa anche frutta e ortaggi che non sono più di stagione. Ad esempio, grazie a questa confettura, potremo avere un concentrato di antiossidanti in frigorifero per aiutare cuore e cervello a vivere a lungo. Se siamo particolarmente golosi di marmellate, è questa la confettura tipicamente autunnale che farà bene al cuore e alla pelle.

Non è la classica confettura cui solitamente siamo abituati, ma potrebbe essere un’idea originale prepararne qualche vasetto in più per un regalo originale. Si tratta della confettura di zucca, un ortaggio tipicamente autunnale, ipocalorico e ricco di vitamine e antiossidanti. Il consumo di questo ortaggio consente di apportare notevoli benefici per il mantenimento di una pelle più giovane, grazie all’azione della vitamina A. Inoltre, grazie al contenuto di sali minerali si hanno effetti benefici sulla salute del sistema cardiovascolare e sulle ossa. Ciò, grazie al contenuto di potassio, calcio e fosforo.

È questa la confettura tipicamente autunnale che farà bene al cuore e alla pelle

La zucca che si raccoglie dalla fine di agosto fino a febbraio grazie al suo sapore delicato si presta a tantissime ricette. Ad esempio, pochi conoscono questa bevanda autunnale alleata di pelle e capelli che aiuta a ridurre il colesterolo. È un ortaggio tipicamente autunnale e da fine settembre e per tutto il mese di ottobre diventa anche un ornamento di case e vetrine.

Pertanto oltre ad essere particolarmente bella per le decorazioni, la zucca è ottima anche per gustose confetture. Queste ultime sono ottime per le crostate o da spalmare sul pane o ancora da abbinare a formaggi e salumi.

Per la preparazione occorrerà:

1 kg di polpa di zucca;

300 gr di zucchero di canna;

1/2 bicchiere d’acqua;

5 gr di cannella in polvere;

1 limone.

Procedimento

Per prima cosa pulire la zucca e tagliarla in tanti piccoli quadratini. Versarla in una pentola capiente insieme all’acqua, allo zucchero, al succo di limone e alla cannella. Se preferiamo, insieme al succo di limone, possiamo aggiungere anche le bucce di limone. Facciamo cuocere a fuoco lento per 45/50 minuti. Mescolare di tanto in tanto e schiacciare con una forchetta i quadratini di zucca.

Appena avrà raggiunto la consistenza desiderata, potremo versarla nei vasetti di vetro precedentemente sterilizzate, lasciando 1 cm di spazio dal bordo del vasetto. A questo punto chiudere i vasetti e capovolgerli posizionandoli su una superficie piana per farli raffreddare. Si raccomanda, nella preparazione di conserve e confetture, di seguire le linee guida del Ministero della Salute, per evitare rischi per la salute.

