La moda è un insieme di tendenze che molte persone scelgono di seguire e personalizzare in base ai propri gusti. Ma è moda è anche un preciso taglio di capelli, una particolare lunghezza che sfina il viso o un’acconciatura che valorizza determinate caratteristiche. È chiaro che ognuna ha le sue particolarità fisiche e sceglierà il migliore taglio per valorizzarne alcune o nasconderne altre. Di certo serve a volumizzare i capelli sottili questo meraviglioso taglio per donne di ogni età che dovrebbe scegliere chi ha capelli piatti sulla testa. Ecco le caratteristiche del taglio “Shag haircut” o semplicemente “Shaggy” e quali donne dovrebbero sceglierlo in una pratica guida.

Che cos’è il taglio shaggy o shag, a chi sta bene e chi dovrebbe invece evitarlo

Volumizzare i capelli è un’esigenza di molte, dettata dalla necessità di dare maggiore vaporosità ai capelli fin troppo sottili. Esistono tutta una serie di prodotti professionali che contribuiscono a risolvere questo problema.

Accanto a questi, il giusto taglio e una piega vaporosa sono le due arme vincenti in fatto di capelli sottili. Il taglio shag intende fare proprio questo, conferendo a chi lo porta un tocco moderno e rock allo stesso tempo. Il taglio shaggy è irregolare e scalato, come la traduzione inglese del termine suggerisce. Questa scalatura a livelli diversi si dimostra un efficientissimo modo di dare volume ai capelli piatti.

Si tratta di stratificare diverse lunghezze ed è possibile portare il taglio shag sia nella versione lunga che corta. Tutte queste caratteristiche lo rendono perfetto per donne di tutte le fasce di età, dalla più giovane alla più adulta.

Perché serve a volumizzare i capelli sottili questo meraviglioso taglio per donne di ogni età

Proprio come quest’altra impareggiabile tendenza per chi ha chiome lisce e vuole più volume, anche il taglio Shag è un ritorno dal passato. Si tratta di un haircut tipico degli anni ’60, molto simile per certi versi al mullet.

Questo scalato destrutturato è super versatile e perfetto per ogni forma di viso. Basterà semplicemente giocare con le lunghezze. Per esempio, chi ha un viso lungo potrà portarlo appena sotto il mento, magari aggiungendo anche una frangia destrutturata. Basterà scegliere solo la frangia perfetta in base alla tipologia del proprio viso.

Ma lo shaggy è anche perfetto per donne di tutte le età in quanto sbarazzino e frizzante senza troppe esagerazioni.

Anche la piega ha la sua importanza. Infatti, per maggiore volume è importante anche una piega mossa che sappia durare a lungo grazie a pochi e semplici consigli.