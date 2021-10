Secondo la scienza, il segreto per assicurarsi un’esistenza lunga e serena è un’alimentazione bilanciata e uno stile di vita corretto, lontano da fumo e abuso d’alcol. Inoltre se aggiungiamo anche un po’ di esercizio fisico oltre a sentirci più forti ci vedremo più belli e conseguentemente più felici e più giovani. Infatti atal proposito sembra incredibile ma quest’attività potrebbe rigenerare cervello e memoria lo dice la scienza. Pertanto, il benessere comincia a tavola, anzi da una ricca e nutriente colazione con alimenti sani e genuini, magari preparati personalmente da noi. Allora ecco il segreto per assumere in un’unica marmellata tutti gli antiossidanti e le vitamine che servono per affrontare al meglio l’inverno.

Approfittando del clima più freddo e del maggior tempo che si trascorre in casa, potremo deliziarci a preparare confetture e marmellate tipicamente autunnali. Come la marmellata di mandarini, un frutto tipicamente invernale, ricco di antiossidanti e sali minerali. In questo modo avremo a portata di dispensa i nostri frutti o ortaggi preferiti da poter utilizzare a colazione o magari da abbinare ai formaggi. A tal prposito consigliamo la lettura di come questa confettura tipicamente autunnale potrebbe fare bene al cuore e alla pelle.

I mandarini sono ricchi di vitamine A e C e di tanti sali minerali come potassio, calcio e fosforo. Grazie al contenuto di vitamina C, questi frutti svolgono un’azione antiossidante apportando benefici al sistema cardiocircolatorio e combattendo l’ossidazione del colesterolo.

La marmellata di mandarini, è ideale da spalmare sulle fette biscottate, per le crostate o da abbinare a prodotti salati come i formaggi.

Per la sua preparazione occorreranno:

1 Kg di mandarini;

400 gr di zucchero;

Vasetti già sterilizzati secondo le regole del Ministero della Salute.

Procedimento

Dopo aver privato i mandarini dei piccioli, sciacquarli in maniera accurata sotto l’acqua corrente. Poi versare dell’acqua in una pentola e portarla a bollore. Versare poi i mandarini e lasciarli sbollentare per 5 minuti circa. Scolare i mandarini e farli raffreddare su carta da cucina. Poi, tagliarli dapprima in 4 parti, avendo cura di togliere i semini qualora presenti, poi in spicchi più piccoli e frullare con un minipimer grossolanamente.

Successivamente versare il composto in una pentola ampia, aggiungere lo zucchero e far cuocere per 40/45 minuti. A fine cottura, frullare nuovamente con il minipimer. Infine, versare il contenuto in vasetti precedentemente sterilizzati senza riempire fino all’orlo, ma lasciando 1 cm. Chiudere i vasetti con dei tappi, capovolgerli e farli raffreddare. A questo punto la nostra marmellata sarà pronta per essere gustata.

Si raccomanda infine di seguire attentamente le istruzioni del Ministero della Salute per quanto riguarda la sterilizzazione, la preparazione e la conservazione della marmellata.

