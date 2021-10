La strada di Poste Italiane è al rialzo e non s’intravedono ostacoli lungo il percorso che può portare al raddoppio delle sue quotazioni. Questo è, in estrema sintesi il risultato dell’analisi del time frame settimanale e mensile che andremo a dettagliare nel prosieguo di questo report.

Incominciamo con il time frame mensile notando come dal mese di novembre 2020 a oggi, la tendenza in corso è sempre stata rialzista. Non si sono stati momenti di incertezza e lo Swing Indicator si è sempre mantenuto in posizione rialzista. Tutto ciò ha consentito alle quotazioni di Poste Italiane di portarsi da area 8,31 euro su fino in area 12,31 euro per un rialzo di oltre il 45%. Se a questa performance si aggiunge un dividendo dal rendimento del 4%, si comprende la bontà di un investimento su Poste Italiane.

D’altra parte ricordiamo che ricordiamo brevemente quanto scritto in report precedenti. In 5 anni la probabilità che si abbia un ritorno positivo è del 100% con un guadagno medio annuo del 7% circa; in 3 anni, invece, la probabilità è sempre del 100% con un guadagno medio annuo del 6% circa.

Tutti questi dati ci confermano quanto Poste Italiane sia un ottimo titolo per i cosiddetti cassettisti che amano gli investimenti di lungo periodo.

Sul time frame settimanale la strada non è stata così lineare e l’investitore ha potuto anche sfruttare brevi ritracciamenti. Un esempio si ritrova in un precedente report (I nuovi massimi storici e l’imminente dividendo potrebbero provocare un ritracciamento delle azioni Poste Italiane) quando avevamo fatto notare come si fossero create le condizioni per l’inizio di un ritracciamento.

Con la chiusura dell’8 ottobre, invece, si sono create le condizioni per un’accelerazione rialzista. La chiusura settimanale, infatti, è stata superiore alla resistenza in area 11,97 euro aprendo le porte a un ulteriore allungo rialzista la cui massima estensione si trova in area 22,61 euro, un obiettivo condiviso con il time frame mensile.

Ci sono, quindi, tutte le condizioni per un rialzo dell’85% nei prossimi mesi.

La strada di Poste Italiane è al rialzo e non s’intravedono ostacoli lungo il percorso che può portare al raddoppio delle sue quotazioni: le indicazioni dell’analisi grafica

Poste Italiane (MIL:PST) ha chiuso la seduta dell’8 ottobre a quota 12,18 euro in rialzo dello 0,04% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Time frame mensile