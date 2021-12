Le cose semplici sono anche le più buone. In cucina, spesso, le ricette più basilari sono infatti quelle che riscuotono maggior successo. Le preparazioni più elaborate, invece, saranno sicuramente anche d’effetto perché più scenografiche, ma poi, alla fine, possono non piacere a tutti. Talvolta, infatti, la scena e l’impatto estetico superano la bontà. Inoltre, sapori più naturali e genuini sono sempre una garanzia, perché piacciono alla maggior parte delle persone e non stufano.

In questo articolo spiegheremo come preparare un cremoso dessert al cucchiaio a base di arancia. Utilizzeremo quindi un frutto di stagione molto salutare perché ricco di vitamine. Dovremo poi aggiungere solo del latte, altro ingrediente presente in ogni frigorifero, e pochissimi altri ingredienti. Premettiamo che, in presenza di eventuali intolleranze (nel caso specifico al lattosio), è possibile procedere con la ricetta utilizzando una bevanda vegetale come il latte di riso, di cocco, di soia, d’avena o di nocciole. Vediamo come procedere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Solo pochi semplici ingredienti per un profumatissimo dessert cremoso davvero squisito da gustare così com’è o in queste 3 golose varianti

Ingredienti

500 ml di succo filtrato di arancia (è il corrispettivo di 2 o 3 arance, dipende dalle dimensioni dei frutti);

½ l di latte;

120 g di zucchero bianco;

120 g di amido di mais;

1 bustina di vanillina.

Procedimento

Spremere le arance e filtrare il succo; versare il succo delle arance in un pentolino insieme a metà dello zucchero e metà dell’amido di mais. Mescolare il tutto con una frusta manuale; nel frattempo, in un altro pentolino, versare il latte con le restanti parti di zucchero e amido di mais. Aggiungere infine anche la vanillina, e mescolare sempre utilizzando una frusta manuale; a questo punto, accendere il fuoco tenendo la fiamma bassa e aspettare che entrambi i composti si addensino, in modo da diventare due creme; durante questo periodo di attesa, cercare sempre di mescolare le due creme facendo attenzione che non si attacchino al pentolino; una volta cotte, e quando ancora sono bollenti, versare le creme, un po’ alla volta e cercando di alternarle, in uno stampo per budino oppure in stampini e/o coppette monoporzioni.

E così, solo pochi semplici ingredienti per un profumatissimo dessert cremoso davvero squisito da gustare così com’è o in queste 3 golose varianti. A questo punto, tutto dipende dalla modalità di utilizzo di questa crema profumata.

Appena fatta, solo un poco raffreddata, è perfetta da servire al cucchiaio, come un dessert morbido. Magari insieme a qualche delizioso biscottino all’arancia e mandorle che si scioglie in bocca.

Se invece ne aggiungiamo un paio di cucchiaiate in una tazza di cioccolata calda fumante, darà una nota agrumata alla classica e golosa bevanda invernale.

Ed ancora, possiamo servire la nostra crema accanto alla tradizionale fetta di pandoro o panettone. A tal proposito, invece del solito mascarpone, ecco 10 creme irresistibili per farcire e accompagnare panettone e pandoro.

E per ottenere un effetto budino?

In alternativa, possiamo anche attendere che il dolce si raffreddi. Coprire quindi il contenitore con della pellicola per alimenti, e poi far riposare in frigorifero per almeno 2 o 3 ore. Trascorso tale periodo, avremo una sorta di budino diverso dal solito perché la nostra crema all’arancia, nel frattempo, si sarà solidificata. Per un gradevole tocco croccante, servire con degli amaretti sbriciolati sopra.

Approfondimento

Leggera come una piuma questa morbidissima torta al limone e ricotta conquista al primo morso e si prepara in 5 minuti