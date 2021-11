Alzi la mano chi non ama i dolci. È davvero difficile trovare qualcuno in grado di resistere di fronte ad un succulento bignè traboccante di crema o più semplicemente al vasetto della Nutella. Tuttavia, sappiamo bene che con i grassi e gli zuccheri non si deve esagerare. A volte però la voglia è proprio tanta. Come fare allora per concedersi un goloso peccato di gola senza mettere a rischio la salute e vanificare gli allenamenti in palestra? Esistono tantissimi trucchetti per realizzare squisite prelibatezze dimezzando le calorie.

Nelle prossime righe ne daremo proprio un esempio pratico perché andremo a vedere come realizzare una deliziosa torta di limone e ricotta senza burro e senza olio e con poche uova.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Leggera come una piuma questa morbidissima torta al limone e ricotta conquista al primo morso e si prepara in 5 minuti.

Ingredienti

120 gr di farina;

500 gr di ricotta (meglio se fresca e non confezionata);

1 uovo intero;

2 albumi;

120 gr di succo di limone;

scorza grattugiata di 1 limone non trattato;

50 gr di miele.

Procedimento

In una ciotola, rompere l’uovo intero ed aggiungere il miele e la scorza di limone. Sbattere con delle fruste (a mano o elettriche) fino ad avere un composto chiaro e spumoso;

aggiungere la ricotta e la farina setacciate ed il succo di limone. Mescolare per bene il composto;

infine, unire i 2 albumi montati a neve ben ferma con una spatola facendo dei movimenti dal basso verso l’alto;

versare in una tortiera rivestita con carta forno, livellare la superficie con il dorso di un cucchiaio bagnato d’acqua;

infornare in forno già caldo (180°) per circa 50/55 minuti. Prima di sfornare, fare comunque sempre la prova dello stecchino.

Ed ecco qui, leggera come una piuma questa morbidissima torta al limone e ricotta conquista al primo morso e si prepara in 5 minuti

La torta di limone e ricotta è alta, morbida e profumatissima. Come si è visto, è davvero semplice e veloce da realizzare ma, soprattutto, è costituita da ingredienti sani e leggeri. Il segreto principale sta nella ricotta perché è proprio grazie alla sua tipica consistenza che riusciamo a mantenere e garantire la forma bella alta del dolce senza dover usare troppa farina.

Idee per gustare al meglio la bontà della torta limone e ricotta

Soffice e umida al punto giusto, possiamo gustare la torta di limone e ricotta a colazione o a merenda, così com’è, in tutta la sua semplicità. In alternativa, la possiamo anche farcire con della marmellata d’arance oppure con una golosa crema pasticcera aromatizzata agli agrumi. È semplicemente divina con una tazza di tè caldo o una tisana fruttata.

Approfondimento

Né olio né burro per questa sofficissima torta di mele al profumo di cannella così buona da far perdere la testa