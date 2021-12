Dopo il cenone e in attesa che scatti la mezzanotte, la notte di Capodanno di solito trascorre felice tra brindisi e giochi da tavola. Per intrattenere i bambini si possono svolgere tante attività oppure guardare un cartone animato. Imperdibili questi 5 film d’animazione da vedere la notte di San Silvestro insieme ai più piccini.

Cosa troviamo sulle reti nazionali e on demand

Gli Aristogatti film d’animazione del 1970 diretto da Wolfgang Reitherman racconta la storia di una famiglia di felini benestanti che vengono rapiti dal maggiordomo perché destinatari dell’eredità della ricca signora. Il randagio Romeo saprà riportarli a casa, conquistare il cuore della bella Duchessa e farsi adottare dalla nobildonna. In programmazione la sera del 31 dicembre su Rai 2. Su Disney plus invece sono disponibili molti dei film d’animazione amati dai più piccoli e che è sempre bello rivedere insieme a loro.

Primo fra tutti Frozen – Il regno di ghiaccio. Film d’animazione del 2013 racconta la storia della principessa Elsa che a causa dei suoi poteri trasforma in ghiaccio tutto ciò che tocca. La giovane donna, costretta a rivelare i poteri dopo la sua incoronazione, fugge. La principessa Anna, all’oscuro del segreto, tenta di riportarla indietro, ma rimane vittima dei poteri della sorella. L’amore familiare però, si sa, vince sempre su tutto. Molto apprezzato dai più piccini è anche il secondo lungometraggio, Frozen 2 – Il segreto di Arendelle. Le due sorelle dovranno unire le forze e i talenti per svelare un antico segreto legato alla loro famiglia.

A condurre il gioco per i film di Natale più visti c’è sempre la Disney Production con lo streaming del film Ron – Un amico, fuori programma. Uscito nelle sale cinematografiche a ottobre di quest’anno, Disney plus lo ha reso disponibile sul suo canale in questo mese. Il film parla di emozioni e amicizia, sentimenti che si possono trasmettere e comunicare anche ai robot, soprattutto se questi hanno un difetto di fabbrica.

A Christmas Carol, tratto dall’omonimo romanzo breve di Charles Dickens, è la fiaba di Natale per eccellenza. La Disney ne ha fatto una versione cinematografica in 3D diretta da Robert Zemeckis nel 2009. Il film racconta del cattivissimo e spietato Ebenezer Scrooge che dopo aver incontrato i fantasmi del Natale passato, presente e futuro cambierà il suo cuore. In fondo, nessun cattivo è veramente cattivo, fino a prova contraria, ed Ebenezer ce ne dà la prova.