Le castagne sono, da sempre, le vere protagoniste della stagione autunnale. In questo periodo dell’anno, infatti, non è raro imbattersi in venditori di castagne ai bordi delle isole pedonali.

Le caldarroste vengono cucinate anche in casa in modi molto diversi tra loro. Infatti, si adattano bene alla cottura nel forno, in padella o anche nella friggitrice ad aria.

Le castagne possono essere acquistate al supermercato o al mercato ma in alcune zone potranno anche essere raccolte direttamente nei boschi.

Se si sceglie questa seconda opzione, però, attenzione a non violare le regole raccogliendo castagne in boschi privati.

Come si scriveva in precedenza, le castagne possono essere preparate in tanti modi ma uno, più di altri ne esalterà il sapore.

In alcune zone di Italia, come il Piemonte, l’utilizzo della cosiddetta “cucina economica” è una vera e propria tradizione che si è mantenuta nel tempo.

Nelle case di campagna, spesso all’esterno ma in alcuni casi anche in casa, si colloca un classico “putagè” alimentato a legna.

Solo i veri esperti cucinano le castagne in questo modo davvero straordinario per esaltarne il sapore

La caratteristica principale di questo tipo di cucina era la possibilità di riscaldare la casa oltre che di preparare cibi.

Cucinare la polenta o, come si spiegherà, le castagne utilizzando questo tipo di cucina renderà le preparazioni inimitabili.

Gli esperti sanno bene che i cibi e le caldarroste così preparati manterranno intatto il profumo della tradizione.

Come prepararle

Per cucinare le castagne utilizzando un putagè sarà necessario attivarsi in tempo, circa mezz’ora prima, per accendere il fuoco. Le castagne andranno incise e inserite in un contenitore pieno di acqua per una mezz’ora prima di metterle sul fuoco.

Le castagne, poi, si mettono in una pentola bucata prima di essere sistemate sulla fiamma, inizialmente molto alta. Spostare gli anelli di ghisa e lasciare cuocere le castagne alcuni minuti sulla fiamma.

Attenzione a non bruciarsi e, soprattutto, molta cautela se si indossano vestiti voluminosi e sintetici.

Per evitare che le castagne anneriscano si consiglia di girarle frequentemente nella padella. Una volta aperte lasciare ancora un quarto l’ora sulla fiamma ormai consumata e bassa o sulla brace.

Quando sembrano pronte si consiglia di assaggiarne una per valutarne la cottura prima di rimuoverle dal fuoco.

Una volta pronte sistemarle in un canovaccio umido per aiutarle a terminare la cottura. Ecco spiegato perché solo i veri esperti cucinano le castagne in questo modo davvero straordinario per esaltarne il sapore.