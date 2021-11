Non ci sono proprio storie sul fatto che nella casa di qualunque italiano siano paste e cornetti a monopolizzare il momento della colazione. Esistono però diverse ricette, ottime per una colazione sana e gustosa, che potremo provare per dare uno stacco dalla routine quotidiana.

Un esempio interessante potrebbe essere allora quello dei pancake alle mele: una ricetta veloce e facile da preparare, perfetta per colazione ma anche ottima per accompagnare un tè durante il pomeriggio. Perché allora non provare qualcosa di nuovo, basta cornetti e paste a colazione proviamo invece questi pancake da leccarsi i baffi.

Gli ingredienti necessari per i nostri buonissimi pancake

a) 200 gr di farina 0;

b) 2 mele verdi;

c) 400 ml di latte;

d) 2 uova;

e) 40 gr di zucchero di canna;

f) 1 cucchiaino di lievito per dolci;

g) 1 cucchiaino di cannella in polvere;

e) 1 cucchiaio di zucchero a velo;

f) 1 cucchiaio di olio di semi di arachidi;

g) 3 cucchiai di olio extravergine di oliva;

h) sale.

Il primo passo sarà quello di setacciare la farina assieme al lievito, posizionarli in una ciotola ben capiente ed aggiungere la cannella, lo zucchero e un pizzico di sale.

Sbattiamo poi le uova a parte in una ciotola e, aiutandoci con una frusta a mano, uniamo a filo il latte e l’olio d’oliva. Arrivati a questo punto versiamo i liquidi nell’impasto di farina e zucchero e mescoliamo fino ad ottenere un composto cremoso ed omogeneo. Ricordiamoci sempre di fare attenzione non lavorare troppo l’impasto o potremmo andare a rovinare la consistenza del prodotto finito.

Prendiamo poi le mele, tagliamole in quarti ed eliminiamo la parte centrale del torsolo. Sbucciamo i nostri quarti e tritiamoli, non troppo finemente, per poi unirli al composto ed amalgamare il tutto.

Una volta che avremo preparato tutto l’impasto necessario prendiamo una padella antiaderente e mettiamola sul fuoco con un filo d’olio di semi. Prendiamo adesso una piccola quantità di pastella e mettiamola a cuocere per circa due minuti: quando cominceranno ad apparire le prime bolle sulla superficie del pancake giriamolo con una paletta e completiamo la cottura per ancora un minutino.

Infine, ripetiamo il procedimento fino ad esaurimento della pastella e sistemiamo i pancake caldi in un piatto da portata, ricoprendoli poi di zucchero a velo. Il risultato sarà una colazione speciale e golosa che riuscirà ad accontentare tutti i membri della famiglia.

