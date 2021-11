Le orecchiette alle cime di rapa sono un piatto conosciuto in tutto il Mondo. Dal gusto così particolare che magari può non piacere a tutti i bambini, ma delizia i grandi. Anche perché parliamo di un primo che non è solo saporito, ma potenzialmente anche benefico per la nostra salute. Le cime di rapa infatti sono riconosciute dalla scienza alimentare per le poche calorie e le loro virtù depurative. Quello che spesso frena chi vuole assaggiarle per il gusto decisamente amaro. Ma parleremo anche di questo, dando ai nostri Lettori un consiglio finale su come renderle meno amare. Non solo con le cime di rapa ecco come strabiliare gli ospiti con delle orecchiette gustose e salutari. Cambieremo la verdura, ma non la sostanza di questo piatto.

Rimanendo in tema di salute ecco gli asparagi

La nostra ricetta prevede la sostituzione delle cime di rapa con gli asparagi. Un cambio che potremmo definire alla pari sia per le poche calorie che per le proprietà depurative di questa verdura. Ecco gli ingredienti della nostra ricetta per 5 persone:

450 grammi di orecchiette;

400 grammi di punte di asparagi, bianchi o verdi;

una cipolla;

olio extravergine di oliva;

60 grammi di burro;

un bicchiere di vino bianco;

70 grammi di formaggio grattugiato;

sale e pepe.

Prepariamo le nostre orecchiette, seguendo la ricetta:

non essendo sicuramente il loro periodo, ci serviremo di asparagi precotti. Prendiamo quindi un tegame e facciamo soffriggere la cipolla ben affettata con un po’ di olio, il burro e le punte dei nostri asparagi. Regoliamo immediatamente di sale e pepe per non dimenticarci;

a questo punto continuiamo la cottura a fuoco lento, con l’aggiunta di un bicchiere di vino bianco secco;

mettiamo a bollire le orecchiette, stando attenti nella cottura che non si attacchino e quindi utilizzando un paio di cucchiai di olio;

scoliamole al dente e riversiamole nella padella assieme al nostro sugo;

facciamo saltare a fuoco vivo per qualche minuto, aggiungendo il formaggio grattugiato.

Se vogliamo fare assaggiare questo piatto anche ai nostri bambini, proprio alla fine potremmo aggiungere della mozzarella a cubetti o della provola affettata.

Il segreto per cercare di eliminare l’amaro delle cime di rapa

Ci eravamo lasciati all’inizio dell’articolo con un piccolo suggerimento per cercare di eliminare l’amaro delle cime di rapa. Un rimedio della nonna è quello di metterle in ammollo al posto di pulirle e sbollentarle immediatamente. Rimanendo infatti per qualche minuto nell’acqua, perderanno parte della loro amarezza.

