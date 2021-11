Solo 5 minuti per questo delizioso e soffice dolce al cioccolato che scalderà le giornate più fredde con tanta dolcezza

Sono tante le ricette di dolci che si possono sperimentare in queste giornate autunnali dove non si vede l’ora di poter godere di un ottimo manicaretto fatto con le proprie mani. Ma l’irresistibile per eccellenza resta sempre la torta al cioccolato, soprattutto se si tratta di un dolce dal sapore semplice, genuino con un ingrediente segreto che mette d’accordo un po’ tutti.

Una torta dal cuore morbido e gustoso perfetta per la colazione o per la merenda accompagnata da una buona tazza di caffè o da un gustoso cappuccino spumoso. In soli 5 minuti si potrà preparare un delizioso e soffice dolce al cioccolato che scalderà le fredde giornate con tanta dolcezza.

Una torta dal sapore incredibile con un pizzico d’autunno

La preparazione di questo spettacolare dolce è molto facile, veloce e il risultato sarà davvero eccezionale. L’ingrediente segreto è uno dei frutti più amati: le noci. Si abbinano perfettamente al cioccolato fondente, creando un connubio di ingredienti davvero irresistibili. Ne abbiamo già parlato in un precedente articolo su uno squisito dolce dal cuore morbido, da leccarsi i baffi.

Ingredienti

50 g di noci

100 g di cioccolato fondente

70 g di farina

40 g di burro

60 g di zucchero

1 pizzico di sale

2 uova

1 cucchiaio di lievito per dolci

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo la cioccolata, lasciarla sciogliere su fuoco moderato a bagnomaria con il burro e lasciando intiepidire. Prendere una ciotola, inserire lo zucchero e un pizzico di sale e versare il cioccolato con il burro ed amalgamare con le fruste elettriche.

Assicurarsi che il composto sia più che tiepido e aggiungere le uova a temperatura ambiente. Successivamente versare pian piano la farina per evitare la formazione di grumi ed infine il lievito. Mescolare per bene tutti gli ingredienti fino a quando non si intravederanno delle piccole bollicine.

Nel frattempo prendere le noci e tritarle con un coltello o un mixer facendo attenzione a non polverizzarle. Accendere il forno a 180°C. Aggiungere le noci tritate con l’aiuto di una paletta in silicone con movimenti dal basso verso l’alto per evitare di smontare il composto.

Prendere la tortiera, imburrarla ed infarinarla e versare l’impasto che dovrà cucinare per circa 30 minuti.

