Non è per niente facile far quadrare i conti, con la vita che diventa giorno per giorno più costosa e lo stipendio o la pensione restano sempre gli stessi. Sembra una frase fatta, ma purtroppo nulla di più vero ed è per questo che bisognerebbe gestire al meglio il denaro di cui si dispone mensilmente. Magari cercando di risparmiare qualcosina.

Ogni famiglia dovrebbe gestire i propri guadagni mensili cercando di far rientrare tutte le spese indispensabili. I risparmi non sono altro che un piccolo gruzzoletto che bisogna tenere da parte per gli imprevisti e magari anche per dei progetti futuri.

Ma come si fa a risparmiare se a malapena si riesce a sopravvivere? Non è facile all’inizio, ma neanche impossibile, sopratutto seguendo alcuni piccoli suggerimenti.

Non tutti lo fanno ma è questo il modo di gestire le finanze familiari

Ogni famiglia si può considerare come una piccola azienda con entrate ed uscite. Queste due voci devono assolutamente equilibrarsi, ovvero se non ci sono entrate è difficile che possano esserci uscite. Inoltre se le uscite sono superiori alle entrate l’azienda è destinata a fallire in poco tempo.

Ecco perché è importante gestire il budget familiare cercando di risparmiare, riuscendo, magari, anche a concedersi qualche lusso. La prima cosa da fare è prendere in esame i mesi precedenti, stabilendo quali sono i costi medi mensili ed elencando tutte le voci su un foglio.

Bisognerà dividere le spese vive in quelle indispensabili e quelle secondarie. Giorno per giorno è consigliabile annotare le spese giornaliere, sviluppando un rendiconto finanziario da poter consultare in ogni momento. In questo modo si potranno constatare con un colpo d’occhio tutte le voci di spesa e capire dove si possono apportare modifiche.

Ecco come gestire il budget familiare cercando di risparmiare riuscendo a concedersi anche qualche lusso

Le spese vive di una famiglia dovrebbero essere su per giù uguali per tutti, quindi:

spese alimentari;

mutuo o affitto;

bollette;

assicurazioni;

spese scolastiche;

spese di trasporto;

vestiario indispensabile;

spese mediche.

Dopo aver calcolato la somma complessiva di queste uscite fondamentali non resta altro che sottrarre questo dato dalle entrate mensili. Con quello che resta, si potrà calcolare il limite di spesa disponibile con i costi secondari e depennare quelli superflui. Quindi:

ristoranti e cibo da asporto;

abbonamenti TV;

estetista e parrucchiere;

palestra o corsi vari;

cinema e teatro;

servizi o beni di lusso.

Non bisogna eliminare del tutto le voci appena elencate. Ad esempio si potrà cucinare più spesso a casa impegnandosi magari con alcune ricette svuota frigo davvero eccezionali, evitando il cibo d’asporto o il ristorante. Per ogni voce, c’è sempre una soluzione alternativa. Ad esempio si potrebbe eliminare un abbonamento televisivo quando ne sono presenti più di uno, o anche iscriversi ai dei corsi online per fare attività fisica a casa e così via. A volte si tratta davvero di mettere in moto il nostro estro e la nostra fantasia.

Approfondimento

Basta una bottiglia di plastica per creare una sorprendente composizione mai vista prima con le piante