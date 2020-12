Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Un dolce per gli amanti del cioccolato e del rum, la torta cubana è un tripudio di cioccolato come non si è mai visto da preparare in poco tempo .

Un dolce golosissimo per la presenza della crema di nocciole, ricco di gusto per la presenza del caffè e un tono che arriva direttamente da Cuba come il rum.

Ingredienti

Pan di Spagna

380 g di farina

350 g di zucchero

75 g di cacao amaro

80 g di Burro

sale un pizzico

2 bustine di lievito

4 uova

1 fialetta aroma al rum

4 tazzine di caffè amaro

Crema

350 ml panna

crema alle nocciole

Un tripudio di cioccolato in una torta come non si è mai visto

La preparazione della torta cubana.

In una ciotola rompere le uova, aggiungere lo zucchero, un pizzico di sale e montare a neve con l’aiuto di uno sbattitore elettrico o una planetaria finché non diventa bianco e spumoso.

Aggiungere pian piano la farina per evitare la formazione di grumi e poi il cacao. Nel frattempo accedere il forno a 180°C e prendere un pentolino e far sciogliere il burro a bagno maria.

Non appena il burro sarà sciolto, farlo intiepidire e aggiungerlo al composto, insieme alla fialetta di rum ed infine il lievito per dolci. Per una buona riuscita del Pan di Spagna non bisogne mai fermare le fruste durante il procedimento.

Imburrare una tortiera del diametro di 24 cm, infarinare e versare all’interno il composto cercando di livellarlo per avere una volta cotto una superficie piana. Infine, infornare nel forno preriscaldato per circa 40 minuti a 180°C.

Appena il Pan di Spagna sarà cotto, nel frattempo che si assesti e raffreddi, bisognerà iniziare a preparare la crema. Prendere la panna e montarla e unirla alla crema di nocciole, che non dovrà essere densa, nel caso, bisognerà scioglierla a bagno maria.

A dolce freddo tagliamo la torta in due o tre dischi e preparare la bagna con del caffè amaro e diluito in un po’ d’acqua e bagnare il primo disco. Con l’aiuto di una paletta per dolci in silicone, spalmare la crema preparata in precedenza e procedere con lo stesso procedimento di bagna e crema per il secondo disco fino al terzo.

Decorare la torta con ciuffi di crema avanzata, nocciole e altro e riporre in frigorifero per almeno un paio d’ore prima di essere servita.

