Si tratta di un dolce facile e delizioso da preparare in casa per chi ama i cioccolatini e le praline. Una delizia al cioccolato da far leccare i baffi ai nostri commensali pronta in meno di un’ora. Si può variare con vari tipi di cioccolato a seconda dei gusti ed integrare con rum, limone, arancia ecc.

Gli ingredienti di questa ricetta sono nutrienti, delicati, e relativamente economici. Queste delizie al cioccolato si possono gustare a colazione o durante la giornata con un caffè espresso o un tè alla vaniglia.

Ecco come preparare una delizia al cioccolato per far leccare i baffi ai nostri commensali

Ingredienti

100 g di nocciole

125 g di zucchero a velo

1 albume di uovo

250 g cioccolato fondente non superiore al 60/70%

4 cucchiai di panna liquida per dolci

Procedimento

Sistemare le nocciole su un tegame da forno e metterle a tostare per circa 15 minuti alla temperatura di 200°. Toglierle il tegame dal forno e lasciarle raffreddare.

Macinare le nocciole con un frullatore o un tritatutto elettrico fino ad avere come risultato finale una polvere o granelli piccolissimi che andranno inseriti in una ciotola insieme allo zucchero a velo.

In un’altra ciotola montare “a neve” l’albume d’uovo e unirlo delicatamente al composto di nocciole e zucchero a velo.

Rompere il cioccolato in tavoletta e metterlo a sciogliere a bagnomaria in un pentolino o in microonde.

Quando il cioccolato sarà liquefatto, unire la panna e togliere il pentolino dal fuoco.

Versare il cioccolato sulle nocciole (in precedenza lavorate con zucchero e albume) e mescolare bene fino a che tutti gli ingredienti si saranno amalgamati in una pasta liscia e morbida.

Su una teglia riporre un foglio di carta da forno e stendere la pasta uniformemente allo spessore di circa 2 cm. Lasciar raffreddare fino a quando non sarà indurito e tagliarlo in grossi cubi di 2 cm per lato.

Le dosi indicate basteranno per circa 40 pezzi. Se non verranno consumati tutti i deliziosi tocchetti di cioccolato, si potranno conservare in frigorifero per 3/4 giorni. Nel caso si voglia prolungare la conservazione dei dolcetti, si potrà preparare un cioccolato di copertura.

Approfondimento

