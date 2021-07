È considerata una delle pause più fresche e gettonate estive, che solitamente va gustata al bar con amici e o dopo i pasti o anche di pomeriggio per un break rinfrescante. La crema caffè spumosa del bar, che un po’ tutti amiamo, può essere replicata anche tra le mura di casa, senza pasticciare in cucina, con una ricetta che richiede meno di 5 minuti.

Una gustosa ricetta che farà impazzire tutti con una preparazione di soli 5 minuti

La crema al caffè è facile e veloce da preparare. Ricreare l’effetto spumoso della crema come al bar, lascerà tutti a bocca aperta e con soli 3 ingredienti, si potrà portare la pausa estiva per eccellenza anche dentro le mura di casa in totale relax. Gli ingredienti sono facili da reperire e sono caffè espresso, panna e zucchero.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Da non dimenticare che questa favolosa crema è perfetta per essere utilizzata per preparare un ottimo tiramisù oppure anche per farcire deliziose torte al cioccolato. Inoltre può essere aggiunta nella preparazione di coppe di gelato, per farcire brioche e waffle.

Non tutti sanno come fare a casa una buonissima crema caffè spumosa come al bar

Ingredienti

100 ml di caffè freddo non zuccherato

100 ml di panna fresca per dolci

20 g di zucchero a velo

chicchi di caffè al cioccolato, frutta setta, top al pistacchio, al cioccolato o altro (per guarnire)

Preparazione

Iniziare la preparazione partendo proprio dal caffè che dovrà essere amaro e dovrà raffreddare prima di essere incorporato con gli altri ingredienti.

Nel frattempo prendere la panna, che avremo lasciato nel congelatore per facilitare la preparazione e montare a neve. Quando il caffè sarà ben freddo, unirlo con lo zucchero a velo e mescolare energicamente.

Successivamente prendere la panna montata e amalgamarla con l’aiuto delle fruste elettriche al minimo il caffè con lo zucchero un po’ alla volta.

La crema al caffè è pronta e dovrà raffreddare nel congelatore per circa 2 ore e successivamente dovrà essere ripassata con le fruste elettriche per qualche secondo e può essere servita.