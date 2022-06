Quale momento migliore della bella stagione per concedersi una merenda o dopo pasto fresco e goloso?

Con le temperature torride e il solleone, una pausa fresca e ricca di gusto è quello che ci vuole per riprendere le forze. A tal proposito potremmo decidere di realizzare un delizioso gelato fai da te, che si realizza con 5 ingredienti e in pochissimo tempo.

Solo 5 minuti e pochi ingredienti per questo delizioso gelato fai da te ideale come merenda light perfetto anche a dieta

Una preparazione ideale anche per una merenda in stile salutare, questo gelato vede come protagonisti solo alimenti di origine vegetale, pochi grassi ma tanto gusto.

Stiamo parlando del più comune magnum al pistacchio realizzato in versione home made e light.

Gelato al pistacchio

Ingredienti per 5 gelati:

250 g di yogurt greco;

150 ml di latte di cocco;

50 g di eritritolo;

60 g di crema al pistacchio e 100 g di granella;

100 g di cioccolato fondente;

Procedimento

In un pentolino riscaldare il latte di cocco. Intanto in un contenitore mescolare la crema di pistacchio, yogurt greco ed aggiungere il latte di cocco. Versare il composto in uno stampo da gelati e riporre in frigo per circa 3 ore. Estrarre i gelati dal freezer e in un pentolino a bagnomaria, sciogliere il cioccolato fondente. Lasciarlo poi raffreddare fino a che avrà raggiunto quasi la temperatura ambiente. Immergere ogni gelato nel cioccolato e decorare con la granella di pistacchio. Riporre in frigo sino al momento dell’utilizzo.

Una vera e propria sorpresa queto gelato fai da te, per una pausa ricca di gusto senza eccedere nelle calorie.

Alternative gustose

Chi non ama il pistacchio può sostituirlo con del comune burro di frutta secca a piacere, come quello di mandorla, d’arachidi ma anche di nocciole ed optare per la scelta di scaglie di cocco o granella di frutta secca per decorare. Se lo si preferisce rendere ancora più gustoso è possibile aggiungere all’impasto pezzetti di frutta fresca o essiccata, o optare per la preparazione di un gelato più leggero interamente a base di frutta.

Per una versione vegana invece basterà sostituire lo yogurt greco con dello yogurt vegetale, acquistabile tra gli scaffali del supermercato.

L’idea del gelato home made ci permette di realizzarlo e di averlo a portata di mano tutte le volte che ne abbiamo voglia. Un’ ottima merenda anche per i piccoli di casa per concedergli un momento di gusto senza strafare nell’uso di zuccheri e grassi.

Ebbene, solo 5 minuti e pochi ingredienti per questo delizioso gelato fai da te che farà impazzire tutti grandi e piccini.

