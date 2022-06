La bella stagione è ormai inoltrata e le temperature torride annientano la voglia di trascorrere ore ai fornelli, per la preparazione di piatti troppo elaborati.

Non a caso la parola d’ordine in cucina per questa stagione è velocità. Infatti l’idea è quella di preparare amorevolmente dei piatti deliziosi e gustosi impiegando il minor tempo possibile.

Via libera ad insalate di pasta fredda, riso, ma anche a piatti rapidissimi e freschi come gli involtini di zucchine con prosciutto cotto e formaggio spalmabile, piuttosto che veloci panini.

Strepitosa questa idea per preparare una deliziosa insalata fredda senza pasta né riso, per un primo piatto indimenticabile

Per realizzare una deliziosa ricetta estiva fresca e veloce, da poter utilizzare come primo piatto o come antipasto, possiamo optare per l’uso delle patate.

Le patate infatti sono un ottimo ortaggio da cuocere anticipatamente e che si mantengono bene per alcuni giorni anche dopo la cottura.

Quella che vogliamo proporre oggi è un’insolita insalata di patate tonnate. Un piatto freddo diverso dai classici per lasciare spazio alla fantasia e al gusto.

Basteranno pochi e semplici ingredienti e 10 minuti per creare una vera prelibatezza culinaria.

Insalata di patate tonnate

Ingredienti per 4 persone:

800 g di patate;

150 g di tonno sott’olio;

15 olive nere;

130 g di maionese;

erbe cipollina q.b.;

1 ciuffo di prezzemolo;

sale e pepe q.b.;

2 cucchiai di aceto di mele.

Procedimento

La prima cosa da fare è lavare e sbucciare le patate con l’aiuto di un pela patate. Tagliarle a cubetti e lessarle in una casseruola con acqua bollente e salata, per circa 20 minuti. È possibile preparare le patate anche la sera precedente, così da ridurre il lavoro nelle ore più calde della giornata. Scolare le patate e lasciarle raffreddare bene per evitare che si disintegrino durante la mescolatura.

Intanto nel boccale di un mixer da cucina aggiungere il tonno sgocciolato, la maionese e l’aceto, infine il pepe. Frullare il tutto fino ad ottenere una salsa omogenea quindi aggiungere il prezzemolo e l’erba cipollina tritati. Unirla alle patate e mescolare bene, avendo cura di lasciare qualche cucchiaio di salsa per decorare il piatto. Aggiungere le olive nere, meglio se denocciolate. Distribuire il condimento e riporla ben coperta in frigorifero per un paio di ore.

Davvero strepitosa questa idea per preparare una deliziosa insalata fredda di patate per un’alternativa veloce e leggera alla classica insalata di riso.

Consigli utili

Se si preferisce è possibile sostituire il tonno con delle alici e dei capperi. Mentre per conservarla bisogna riporla in un contenitore ermetico per non oltre 24 ore.

