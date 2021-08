Il gelato è una deliziosa merenda che tutti amano dai più grandi ai più piccini, un rinfrescante momento di piacere. Infatti cosa c’è di meglio di un gelato fresco nelle torride giornate estive?

Meglio ancora se riusciamo a prepararlo in casa e con pochi ingredienti genuini. Una soluzione economica ma anche molto vantaggiosa a livello di salute, infatti così facendo sarà possibile ricorrere all’utilizzo di prodotti naturali e a km 0, quando è possibile.

Questa scelta ci permette di evitare di consumare invece quei gelati, ghiaccioli ricchi di conservanti ma soprattutto di zuccheri presenti in commercio.

Poche calorie, zuccheri e trigliceridi per questo gustosissimo ma leggero gelato fai da te

Per la realizzazione di un gustoso gelato fai da te, infatti, è possibile utilizzare frutta fresca e ingredienti come kefir, yogurt, acqua e del dolcificante a 0 kcal come l’eritritolo.

Per la preparazione del nostro gustoso gelato, soprattutto durante il periodo estivo la scelta può ricadere sui frutti più svariati: ciliegie, fragole, banane, albicocche, pesche, ma anche melograno oppure anguria. Dunque, c’è solo l’imbarazzo della scelta del tutto legata ad un gusto personale.

Ma quelli che vogliamo proporre oggi sono dei gustosissimi e veloci ghiaccioli fai da te che richiedono davvero pochi minuti e 4 ingredienti. Una vera delizia per il palato che con il loro gusto e la loro freschezza conquisteranno proprio tutti. Dunque, poche calorie, zuccheri e trigliceridi per questo gustosissimo ma leggero gelato fai da te.

Ghiaccioli variegati alla frutta fresca

Ingredienti per 6 ghiaccioli:

150 g di frutta fresca a scelta tra fragole, ciliegie e frutti rossi;

250 g di yogurt magro o greco;

100 ml di acqua;

40 g di sciroppo d’agave.

Procedimento

Sbucciare la frutta, tagliarla a pezzetti e frullarla successivamente in un robot da cucina. In un pentolino riscaldare lo sciroppo d’agave andando ad aggiungere piano pian l’acqua, mescolando lentamente. Lasciar raffreddare e aggiungere la purea di frutta preparata in precedenza. Munirsi degli stampini per ghiaccioli e riempirli a strati alternando il composto di frutta e sciroppo allo yogurt greco.

Per renderli più gustosi è possibile mettere all’interno qualche pezzetto frutta intero. Riporre nel congelatore per circa mezz’ora prima di inserire alla base un bastoncino di legno.

Lasciarli riposare in freezer per almeno 5 ore, prima si consumarli per facilitare l’estrazione dagli stampini, passarli velocemente sotto l’acqua fredda e servire.

