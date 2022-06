Il profumo di un dolce appena sformato inonda la casa di buono. Questo tipo di profumi risveglia alla mente vecchi ricordi e non è un caso che i dolci delle nonne siano i primi a fare quest’effetto. Ogni torta della nonna che si rispetti prevede un procedimento facile e l’utilizzo d’ingredienti genuini.

Tantissime ricette dolci con frutta di stagione non prevedono l’utilizzo di burro o di grassi di questo tipo. Basta semplicemente puntare sulle alternative giuste e giocare con gli ingredienti.

A dare cremosità a questa speciale versione della torta della nonna non sarà, infatti, il burro ma lo yogurt. Il tutto accompagna buonissima frutta fresca che conquista a ogni morso.

Gli ingredienti per riempire uno stampo da 22 centimetri

2 uova medie;

100 grammi di zucchero di canna;

250 grammi di farina 00;

150 grammi di yogurt bianco (oppure greco);

80 grammi di olio di semi;

16 grammi di lievito per dolci;

15 prugne;

zucchero a velo.

La facilissima torta senza burro della nonna che si prepara in quattro e quattr’otto ed è apprezzata proprio da tutti

Preparare questo dolce è veramente molto semplice e bisognerà partire mescolando uova e zucchero e montandoli a neve. Il consiglio è di usare uno sbattitore elettrico per ottenere un composto ben spumoso.

Aggiungere anche lo yogurt, sempre continuando a mescolare il composto. Versare anche l’olio poco per volta e, possibilmente, a filo. Aggiungere anche il lievito e la farina precedentemente setacciati.

In questa fase è importantissimo evitare la formazione di fastidiosi grumi, che renderebbero l’impasto meno soffice e uniforme.

L’aggiunta della frutta fresca e pochi passaggi per completare il dolce

Per questa facilissima torta senza burro della nonna servirà aggiungere anche delle prugne o susine. Quindi, lavarne 6 o 7 e tagliarle a pezzi non troppo grandi. Aggiungerli all’impasto appena preparato.

Ungere e infarinare una teglia da forno del diametro di 22 centimetri e versare l’impasto all’interno. Tagliare in fette sottili le restanti prugne e disporle sulla torta per decorarla come si fa per la torta di mele.

Infornare la torta a 180 ° C per circa 40 o 45 minuti in forno preriscaldato. Una volta cotta e sfornata la torta, spolverare sopra dello zucchero a velo. Ecco pronto il dolce estivo con cui è impossibile non fare un figurone.

