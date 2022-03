Un po’ tutti amiamo la pasta al forno, soprattutto quella crosticina che si forma sulla superficie che la rende unica. Ma invece della solita pasta al forno con le polpettine o con le uova, si potrà preparare questa sublime versione. Una preparazione unica e davvero speciale grazie ad un solo ingrediente che renderà questo piatto davvero irresistibile.

La ricetta qui proposta è tra le più semplici, ma si possono aggiungere, eliminare o sostituire gli ingredienti in base alla disponibilità o a proprio piacimento. Sapori unici che conquisteranno tutti i commensali al primo boccone.

Ingredienti

300 gr di pasta nel formato che si preferisce (farfalle, penne, tubetti, etc);

200 gr di formaggio greco;

300 gr di pomodorini ciliegino oppure 200 gr di pomodori secchi;

Olio extravergine d’oliva;

Una noce di pesto al basilico o qualche fogliolina di basilico;

Olive taggiasche denocciolate (facoltativo);

Origano;

Pepe nero.

Per una pasta al forno sublime basterebbe aggiungere questo semplice ma importantissimo ingrediente che tutti conoscono

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo un tegame da forno o una padella e aggiungere il formaggio greco, la feta tagliata a cubetti. Poi i pomodorini, un po’ di pesto al basilico qua e la ed infine un filino d’olio extravergine d’oliva e una spolverata di pepe.

Infornare per circa 15 minuti a 180°C per chi ha utilizzato il tegame da forno, altrimenti se in padella, cuocere a fiamma bassa con coperchio per circa 10 minuti.

Durante questo passaggio, prendere una pentola, riempirla d’acqua portarla ad ebollizione, salarla e cucinare la pasta che dovrà esser cotta al dente.

Controllare il condimento della nostra pasta e aggiungere un po’ di acqua di cottura per creare quella cremina che mischiata al formaggio sarà irresistibile.

Quando la pasta sarà cotta, versarla in padella o nella tegame da forno e amalgamare il tutto rompendo per bene quei cubetti di feta che nel frattempo si saranno quasi sciolti.

Adesso, prendere un po’ di origano e spolverarlo sopra e infornare il tegame nel forno per circa 10 minuti, il tempo che la pasta finisca di cuocere e si insaporisca con gli altri ingredienti.

