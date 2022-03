Tra le piante preferite da tutti, senza dubbio, l’orchidea ha dei fiori di eccezionale bellezza e per molti vale sempre la pena tentare ogni modo per farla fiorire.

Si tratta però di una pianta molto delicata e non sempre i consigli copiati qua e la possono dare il risultato sperato. Infatti questa famosa pianta d’arredamento ha delle piccole condizioni per crescere bella, sana e forte da durare a lungo e produrre sempre fiori.

Avere in casa un’orchidea e non vederla fiorita genera un senso di amarezza per non poter gioire alla vista dei suoi meravigliosi fiori.

Quali sono i segreti per poter apprezzare a pieno questa pianta

Curare una pianta di orchidea non è un’impresa semplice. Ci sono piante che si ambientano facilmente ed altre che invece dopo qualche mese iniziano a mostrare i primi sintomi di malessere. In queste due particolari circostante, durante la fioritura, quasi nessuno di accorge che la pianta cerca di riprodursi con un particolare segnale da cogliere al volo.

Ma non solo, quando iniziano a cadere quei bellissimi fiori, bisogna saper curare la pianta per poterla vedere sempre forte e pronta per una nuova fioritura.

Lo stelo dell’orchidea, dove all’estremità c’erano i fiori caduti, può essere tagliato in due modi. Se si elimina direttamente tutto lo stelo, l’orchidea prenderà l’energia per poter sviluppare nuove radici. In questo modo si rafforzerà la pianta e probabilmente si otterrà una buona fioritura dopo qualche mese.

Invece se si decide di non tagliare tutto lo stelo, ma solo parzialmente, mantenendo due o tre nodi dalla base, la pianta potrebbe concentrare tutte le sue energie per formare un nuovo stelo ma con pochi fiori.

In entrambi i casi, se la pianta non gode di ottima salute, è improbabile che si riesca a veder presto dei nuovi fiori.

Per un’orchidea sempre fiorita sono questi i 2 segreti da conoscere ed averla perennemente in splendida forma

Per far crescere un’orchidea bella e rigogliosa da far invidia, si può adottare la tecnica dell’idrocoltura, esponendo le sue bellissime radici in un vaso di vetro arredando in un modo pazzesco gli ambienti.

Del resto, saper prendersi cura di questa meravigliosa pianta, gioca un ruolo fondamentale per poterla vedere sempre con le foglie verde brillante. Magari pronta per produrre nuovi fiori.

I consigli più preziosi e spesso scontati sono quelli di creare il giusto clima umido per le radici, che non devono seccare, ma neanche marcire. Un po’ come il microclima che si può formare in terrario, una condizione facile da creare ad esempio riciclando delle vecchie damigiane di vetro.