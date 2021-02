La pasta è da sempre l’elemento principale sulla tavola degli italiani e la versione al forno sarà ancora più gustosa grazie ad un ingrediente che farà la differenza durante la preparazione.

Il procedimento è molto semplice e veloce e il segreto per rendere questa pietanza eccezionale è nella preparazione della besciamella. Quest’ultima si potrà preparare ad occhio o seguendo le dosi indicate e dovrà risultare liquida per poi rapprendere durante la cottura in forno.

Un piatto completo, perfetto per la cena e comodo, poichè si potrà preparare anche il giorno prima, conservandolo in frigorifero, prima della cottura in forno. Durante la cottura finale in forno, si potrà preparare un semplice antipasto leggero per stuzzicare l’appetito con la ricetta proposta qui.

Ingredienti

350 g di pasta (penne, pennette, tubetti, eliche o altro)

150 g di salsiccia

100 g di mozzarella

un filo di olio extravergine d’oliva

mezzo bicchiere di vino bianco

1 spicchio d’aglio

foglie di alloro

sale

burro

pan grattato

250 g di besciamella (100 g di burro, 100 g di farina, un pizzico di sale, 1 litro di latte intero e una spolverata di noce moscata)

La pasta al forno sarà più gustosa che mai con questo ingrediente

Preparazione

Iniziare con la cottura della salsiccia, prendendo una padella e aggiungendo uno spicchio d’aglio, qualche fogliolina di alloro e un filo d’olio ed infine la salsiccia sbriciolata. Friggere per qualche minuto la salsiccia a fuoco moderato, sfumare con mezzo bicchiere di vino bianco e lasciare rapprendere il sughetto.

Nel frattempo se si vuole preparare la besciamella in casa, basteranno pochi ingredienti. Stemperare il burro , con un pizzico di sale e con la farina in un pentolino e aggiungere a filo il latte ed infine la noce moscata. Accendere il fornello a fuoco moderato e far addensare, ma non troppo perché finirà di cuocere in forno insieme alla pasta.

Prendere la besciamella e aggiungerla alla salsiccia in padella e girare per pochi secondi sul fuoco e mettere da parte.

Durante la preparazione della salsiccia o della besciamella, si potrà cuocere la pasta, facendo attenzione alla cottura che dovrà essere assolutamente al dente perché finirà di cuocere in forno insieme agli altri ingredienti. Quando la pasta sarà cotta, scolarla direttamente nella padella con il condimento e girare per far amalgamare bene tutto il condimento con la pasta.

Prendere il tegame dove si dovrà procedere alla cottura finale, imburrarlo e passare il pane grattugiato. Aggiungere metà della pasta, fare uno strato di mozzarella e ricoprire con la pasta restante spolverata da altro pane grattugiato.

Infornare per circa 25 minuti a 180°C e si vuole ottenere una crosta golosa, aggiungere qualche pezzettino di burro sulla superficie. Sfornare e lasciar giusto qualche minuto prima di servire.