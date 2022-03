I tarli sono degli insetti molto piccoli, che si insediano e si nutrono del legno scavando delle profonde gallerie all’interno degli oggetti di questo materiale. Lì si trasformano da larva in adulto e praticano un piccolo foro per fuoriuscire dal legno e andare ad accoppiarsi. Così ha inizio una vera e propria infestazione. Purtroppo, i tarli rovinano mobili antichi, tetti strutturali e opere d’arte.

Proprio per questo, se abbiamo acquistato un mobile di cui non ne conosciamo la provenienza è sempre meglio eseguire un trattamento antitarlo prima di restaurarlo. Prima di tutto, vediamo come capire se il nostro mobile è invaso dai tarli.

Presenza di tarli

Il segreto è osservare scrupolosamente il mobile. Se ci sono dei piccoli fori e la presenza di polverina bianca ammucchiata in prossimità dei mobili o al loro interno, si può cominciare a sospettarne la presenza. A volte è possibile anche sentire dei rumori simili a rosicchiamento provenire dal mobile.

Gli altri segnali sono:

a) erosioni superficiali e gallerie;

b) probabili cedimenti di travi, strutture in legno o tavolati in prossimità delle murature;

c) rigonfiamenti e avvallamenti sospetti sulla superficie del legno;

d) presenza di larve.

Come capire se il nostro mobile è invaso dai tarli e gli errori da non commettere se si vuole scacciarli

Se abbiamo deciso di sottoporre il nostro mobile ad un trattamento antitarlo è bene consultare fonti attendibili, per evitare di commettere errori.

Eseguire il trattamento con petrolio

Per scacciare i tarli, alcuni consigliano un trattamento con petrolio o naftalina. Questi sono vecchi metodi non risolutivi, per eliminare i tarli servono gli insetticidi. Meglio ricorrere alla permetrina, un insetticida non tossico per l’uomo.

Eseguire il trattamento con la siringa

In molti utilizzano la siringa per iniettare l’insetticida nei fori. Questo non basta, perché bisogna trattare l’intera superficie infestata. Occorre utilizzare un pennello e spennellare il mobile sia all’interno che all’esterno.

Sigillare il mobile dopo averlo disinfettato

Alcuni decidono, dopo aver spennellato il mobile con il disinfettante, di sigillarlo con della pellicola per evitare l’evaporazione dei solventi in modo che agiscano in profondità. Farlo è inutile.

Lettura consigliata

Teniamo lontani i tarli dai mobili con questo rimedio naturale