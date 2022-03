La mela è uno dei frutti che si può trovare facilmente tutto l’anno. Il suo sapore è davvero unico, piacevole e versatile da poterlo accostare sia al dolce che al salato.

Sono moltissime le ricette e tra tutte di sicuro le più conosciute sono il pollo alle mele, l’Apple Pie e lo strudel. Ed esistono 1000 versioni di torta di mele per tutti i gusti che pochi possono minimamente immaginare.

Del resto, questo frutto amato un po’ da tutti è non solo economico, ma anche molto profumato. Infatti durante la cottura sprigiona un profumino davvero invitante che fa venire l’acquolina in bocca.

L’errore che molti commettono quando si prepara una pietanza con questo fantastico frutto

La maggior parte delle persone quando ad esempio preparano una torta di mele, preferiscono eliminare la buccia per avere un tipo di consistenza ideale ad ogni morso. Del resto la buccia, non si scioglie in bocca e quindi potrebbe risultare spiacevole per i palati dei più piccoli, e non andare incontro al palato dei più grandi.

Ecco perché un po’ tutti la tolgono, ma l’errore più grande è buttarle. Infatti le bucce delle mele possono essere impiegate per tantissimi usi, anche fuori dalla cucina. Per questo motivo mai nessuno getterà più via le bucce delle mele dopo aver scoperto tutte queste soluzioni geniali contro lo spreco.

La prima cosa che viene in mente è quella di riciclarle insieme ai fondi del caffè nelle piante, ma se non si vuole impasticciare il terreno ci sono tantissime alternative.

Nessuno più getterà via le bucce delle mele dopo aver scoperto come riutilizzarle in cucina e non solo

In pochi conoscono questo formidabile utilizzo con le bucce di mela per profumare gli ambienti. I torsoli e le bucce si possono essiccare per formare un pot-pourri. Oppure uno degli utilizzi più gradevoli è senz’altro inserendo gli scarti della mela in un pentolino con un po’ d’acqua, aceto sul fuoco per coprire la puzza di cucinato.

Ma non solo, perché non preparare un frullato con le bucce di mela, yogurt e miele da applicare sulla pelle? Il risultato è davvero sorprendente, la pelle apparirà da subito nutrita e illuminata.

Ovviamente anche in cucina si possono utilizzare le bucce delle mele. Una semplice marmellata. una tisana digestiva con cannella e chiodi di garofano, ma anche molto altro.

Ad esempio dei buonissimi e semplici biscotti, caramellando le bucce delle mele tagliate sottili in un pentolino con un velo di zucchero. Poi aggiungere 150 gr di farina, 50 gr di zucchero, 25 gr di burro, un vasetto di yogurt, un uovo, un pizzico di cannella, la buccia di un mezzo limone grattugiata e mezza bustina di lievito per dolci. Amalgamare tutto, aggiungere le bucce di mela caramellate ed infornare per circa 10 minuti a 180°C.

Anche le frittelle di buccia di mela si possono realizzare in poco tempo e con pochissimi ingredienti. Infatti in parti uguali farina e acqua minerale gassata, un pizzico di sale e l’olio di semi per friggere. Non appena la pastella è pronta, immergere le bucce di mele e friggerle per qualche secondo in olio bollente. Infine spolverare con zucchero a velo.

Letture consigliate

Incredibile come da questo scarto in cucina si possano creare ricette fantastiche o far crescere nuove spettacolari piante