La colazione all’italiana? Una vera goduria! Un bel cornetto gonfio, soffice e farcito appena sfornato e una tazza di caffè espresso dal profumo intenso e deciso.

Come resistere a tanta bontà? Una colazione golosa che affonda le radici nelle tradizioni tricolore del Belpaese. Nell’immaginario collettivo, con l’accoppiata “croissant e caffè”, la giornata comincia con più gusto e un pizzico di dolcezza, mentre il caffè risveglia e regala l’energia giusta.

Una colazione che piace sempre e non passa mia di moda, nonostante le raccomandazioni di molti nutrizionisti che mettono in guardia da calorie e zuccheri in eccesso.

Per questo motivo, è giusto trovare anche delle alternative che possano soddisfare il palato ma con più leggerezza. Le ricette fatte in casa potrebbero essere una buona soluzione. Si evitano conservanti e zuccheri aggiunti.

Questi biscotti della salute, ad esempio, hanno spopolato perché sono facili, veloci, saporiti ma soprattutto leggerissimi.

Per fare il pieno di energie e buon umore senza rinunciare al gusto, ecco un’alternativa golosa che farà impazzire grandi e piccini.

Chi, invece, non riesce a cominciare la giornata senza addentare il suo cornetto preferito dovrebbe provare assolutamente la ricetta di oggi.

Questi sofficissimi cornetti senza uova, burro e zucchero sono un vero asso nella manica. Soddisfano tutti in breve tempo e si preparano con pochi ingredienti.

Ingredienti per 8 cornetti

125 g di farina tipo 00;

125 g di farina manitoba;

40 ml di acqua;

1 vasetto di yogurt greco da 170 g;

2 cucchiai di miele;

4 g di lievito di birra;

1 pizzico di sale;

latte per spennellare.

Sofficissimi cornetti senza uova, burro e zucchero per una colazione golosa come al bar ma molto più leggera. Procedimento

Preparare i cornetti è molto semplice. Sciogliere il lievito in un po’ d’acqua. Poi, inserire in una ciotola, o in una planetaria, tutti gli ingredienti. Aggiungere anche il lievito e mescolare con cura per diversi minuti per evitare grumi. Poi, unire anche il sale e amalgamare ancora.

Quando l’impasto risulterà elastico e morbido bisognerà trasferirlo su un piano da lavoro leggermente infarinato e impastare ancora qualche minuto con le mani.

Successivamente, bisognerà creare un panetto tondo e poi stendere con un mattarello. Formare un disco di circa 30 cm di diametro. Tagliare 8 triangoli partendo dal centro.

A questo punto si può decidere di chiudere i cornetti, arrotolandoli su sé stessi senza aggiungere la farcitura. Il risultato sarà ancora più leggero. Altrimenti, si potrà farcire con crema di nocciole o con la confettura che più si preferisce. Poi, richiudere i cornetti su sé stessi, in modo da ottenere la classica forma “a cornetto”.

Coprire i cornetti con un canovaccio pulito e lasciar lievitare in forno spento per circa 6 ore.

A questo punto, far cuocere circa 20 minuti alla temperatura di 180°C. Dopo i primi 5 minuti di cottura, spennellare i cornetti con il latte ed il gioco è fatto.

