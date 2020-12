Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I biscotti della salute vengono molto spesso confusi con i biscotti del Legaccio. Prodotti sempre di tradizione genovese che si differenziano dai primi per la presenza di liquore o di anice. Con questa ricetta della tradizione del nord Italia, la colazione non sarà più la stessa. I biscotti della salute sono strettamente collegati alle classiche fette biscottate e sarà una soddisfazione realizzarli a casa in pochi minuti con questa ricetta veloce. Di seguito tutto l’occorrente per circa 6 persone.

Ingredienti

1 uovo;

80 g di zucchero;

160 g di farina tipo 00;

20 ml di olio di semi;

6 g di lievito per dolci.

Biscotti della salute, una ricetta veloce per una colazione genuina. Procedimento

I biscotti della salute sono ideali per essere inzuppati nel latte ma buonissimi anche accompagnati da una crema di nocciole o una semplice confettura di frutta. Una volta provati non si potrà più farne a meno, poiché la preparazione fatta in casa è sicuramente più genuina dei prodotti confezionati che si trovano in commercio.

Innanzitutto, in una ciotola inserire la farina setacciata, poi lo zucchero ed il lievito. Dopo aver mescolato, aggiungere anche l’uovo e versare l’olio a filo. Impastare energicamente per amalgamare gli ingredienti. Quando il composto sarà omogeneo e liscio, versarlo in uno stampo rettangolare rivestito da carta da forno (quello da plumcake andrà benissimo). Far cuocere per circa 15 minuti alla temperatura 180°C. Il tempo di cottura per questi biscotti è indicativo e dipende dalla resistenza del forno. Dunque, se ad esempio, i biscotti risultano ancora morbidi, far cuocere fino ad una tostatura maggiore. Infine, sfornare e far raffreddare. Conservare i biscotti della salute in un contenitore ermetico ed ecco che in un batter d’occhio la colazione prenderà un altro sapore.

