Un pancake come non l’avete mai visto. Da dimenticare l’immagine del tradizionale dolce americano. La colazione si gonfia di soffice bontà, attraverso una preparazione molto semplice e gustosa. Alto e morbidissimo, questo pancake si mostra sfizioso, genuino e molto versatile grazie alla possibilità di aggiungere e modificare a piacimento gli ingredienti. Di seguito, la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole proporre ai suoi Lettori una ricetta da provare assolutamente ed adatta per i più golosi ma anche per chi vuole mantenere un piano alimentare sano ed equilibrato.

Ingredienti

50 g di farina tipo 00, oppure integrale;

50 g di yogurt greco;

20 g di cacao amaro in polvere;

120 g di albume;

aceto di mele e bicarbonato q.b.

frutta fresca e secca a piacimento.

La colazione più buona del momento si chiama Ciccio pancake, il dolce pronto in 5 minuti. Procedimento

Preparare dei succulenti “ciccio pancakes” è un gioco da ragazzi. In una ciotola setacciare e versare la farina, il cacao e lo yogurt. Mescolare con cura ed aggiungere l’albume. Con un cucchiaio mescolare energicamente. Infine, aggiungere mezzo cucchiaio di bicarbonato e una goccia di aceto di mele. Quest’ultimo servirà per attivare l’azione lievitante del bicarbonato.

In una pentola non troppo grande versare il composto e far cuocere a fuoco basso con il coperchio. Basteranno 5 minuti per avere un ciccio pancake perfetto. Capovolgere per far cuocere entrambi i lati. Prima di servire, decorare con pezzi di frutta di stagione. Una mela e una pera andranno benissimo. È consigliato anche arricchire con frutti rossi, pezzetti di mandorle oppure un filo di cioccolato fondente fuso.

Il cicco pancake si presenta lievitato e quindi alto, dunque è possibile anche tagliarlo a metà e farcirlo con confettura, crema spalmabile alla nocciola o yogurt. Ed ecco che la colazione è servita.

