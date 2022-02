C’era una volta la colla di pesce. Sostanza che praticamente monopolizzava il mercato specifico per solidificare i liquidi nelle preparazioni in cucina. Ancora oggi, soprattutto chi non si discosta dalla cucina tradizionale la utilizza nelle creme. Gli americani non ne fanno a meno per la loro torta nazionale: la cheesecake. Oggi, però, la cucina moderna e, soprattutto le moderne teorie sull’origine dei prodotti, stanno presentando delle alternative soddisfacenti. Si punta a sostanze che arrivano da allevamenti sostenibili o a basso impatto ambientale. Vegetariani e vegani usano alcuni tipi di alghe con nessun contenuto animale. E proprio nell’articolo degli Esperti della Redazione, andremo a conoscere da vicino queste varianti poco conosciute alla classica colla di pesce. Sono sempre di più gli italiani che starebbero ricorrendo a questo alimento alternativo.

Le origini animali

La colla di pesce, utilizzata in cucina sotto forma di fogli come addensante per preparazioni dolci e salate, una volta aveva origine dall’utilizzo della vescica natatoria dello storione o di altri pesci simili. Oggi ormai è fatta per la maggior parte per idrolisi della cotenna del maiale. Alcune aziende utilizzerebbero anche gli scarti di ossa di maiali e bovini. Quindi per le sue dubbie origini e per la scarsità della qualità con cui è fatta, spesso i clienti cercano delle valide alternative. E, qui, il consiglio che ci permettiamo di dare ai nostri Lettori è di cercare assolutamente il made in Italy. I criteri minimi della sicurezza e della filiera alimentare vanno seguiti alla lettera.

Sono sempre di più gli italiani che starebbero sostituendo la tradizionale colla di pesce con queste 2 alternative naturali e soprattutto ipocaloriche

Una tra le più valide alternative del momento è l’Agar agar, un mix di alghe rosse di origine assolutamente vegetale. Senza glutine e privo di sapore, così da non interferire con la preparazione, sta letteralmente conquistando importanti fette di mercato. Comodamente venduto nei barattoli, in polvere, è estremamente facile da usare ed è un valido addensante. In questo momento sarebbe considerato uno dei prodotti più validi nei piatti che prevedano la presenza di gelatine. Un’altra alternativa è la carragenina, estratta sempre dalle alghe rosse. Curiosamente potremmo conoscerla anche per averla trovata nei dentifrici e nei collutori. Quindi sempre più persone starebbero sostituendo la colla di pesce con il cibo del futuro: le alghe.

Approfondimento

Combattere l’obesità e il sovrappeso con un’alimentazione che comprenda le alghe