Tutti noi abbiamo sicuramente alcune candele esauste che contengono ancora un po’ di cera. Per non parlare dei lumini, che bruciano fino metà ma non sono finiti del tutto. Spesso gettiamo via queste vecchie candele, ma in realtà si tratta di un grave errore.

La cera contenuta in questi contenitori può essere usata per realizzare delle candele riciclate perfette per illuminare e profumare casa nostra. Candele e lumini ma non solo: anche candeline di compleanno e ceri religiosi.

Non dovremo far altro che accumulare alcune candele finite e poi seguire questi semplici consigli. Ecco perché non butteremo mai più la cera avanzata ma la ricicleremo per creare qualcosa di straordinario.

Il fantastico mondo del riciclo

Una volta che avremo un po’ di cera esausta possiamo procedere all’estrazione dai vecchi contenitori.

Dovremo sempre indossare dei guanti di lattice per evitare di scottarci.

Abbiamo, poi, due opzioni: versare dell’acqua bollente nei contenitori in modo che la cera si stacchi; oppure possiamo mettere le candele a bagnomaria in modo che la cera si liquefaccia.

Quando la cera sarà liquida possiamo aggiungere degli oli essenziali per profumare in modo naturale le nostre candele.

Possiamo anche mettere dei glitter per creare un effetto glamour ed elegante. Se siamo appassionati di decorazione, possiamo anche inserire nel contenitore delle conchiglie o dei sassolini che daranno un tocco di stile.

Ora dovremo creare dei nuovi contenitori: possiamo usare barattoli di vetro oppure delle vecchie lattine della birra o di bevande.

Per prima cosa dovremo fissare gli stoppini con della colla forte e lasciare che si asciughi. Adesso possiamo iniziare a versare la cera bollente nei contenitori, facendo attenzione a non fare disastri.

Non butteremo mai più la cera avanzata dopo aver imparato questo trucco

Per versare la cera dovremo usare un colino per filtrare eventuali impurità. Dovremo eseguire questa operazione lentamente e facendo attenzione a non spostare lo stoppino.

Adesso non dovremo fare altro che aspettare che la cera si raffreddi e si indurisca. Dopo una mezz’ora possiamo tagliare la parte in eccesso dello stoppino.

Se abbiamo usato una vecchia lattina tagliata a metà per realizzare il contenitore, possiamo aprirla.

Le nostre candele riciclate sono pronte per essere bruciate e profumare le stanze della casa ma non solo. Possiamo anche accenderle la sera e organizzare una romantica cena al lume di candela.

Approfondimento

